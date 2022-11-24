Однако, по словам вице-спикера Андрея Панферова, бюджет-2023 остается "социально ориентированным". Более 50 млрд рублей заложено именно на выполнение социальных обязательств. А более трети от всех финансовых ресурсов будет передано в распоряжение органов местного самоуправления.