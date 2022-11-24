Все 66 депутатов, присутствовавших за сессии Законодательного собрания Новосибирской области в четверг, 24 ноября, проголосовали на принятие в первом чтении законопроекта о региональном бюджете на следующий год. Утверждены основные параметры главного финансового документа региона: расходы составят 277,67 миллиарда рублей, доходы - 243,93 млрд, прогнозируемый размер дефицита областного бюджета составляет 33.74 млрд рублей.
Бюджетный дефицит-2022 заметно меньше, чем запланированный на следующий год. После корректировки он составляет 23.94 млрд при соотношении расходы/доходы 282.62/258,68 млрд руб.
Таким образом, при общем сокращении как расходов, так и поступлений в региональную казну, депутаты утвердили рост числа бюджетных обязательств, которые не покрываются поступлениями в областной бюджет.
Однако, по словам вице-спикера Андрея Панферова, бюджет-2023 остается "социально ориентированным". Более 50 млрд рублей заложено именно на выполнение социальных обязательств. А более трети от всех финансовых ресурсов будет передано в распоряжение органов местного самоуправления.