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Бюджет Новосибирской области на 2023 год принят с дефицитом в 34 миллиарда

Сегодня, 06:12
Фото: atas.info
Параметры бюджета-2023 выглядят хуже, чем в текущем году

Депутаты утведили в первом чтении бюджет Новосибирской области-2023

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно одобрили в первом чтении проект регионального бюджета на 2023 год. Дефицитный бюджет традиционно называют социально ориентированным

Все 66 депутатов, присутствовавших за сессии Законодательного собрания Новосибирской области в четверг, 24 ноября, проголосовали на принятие в первом чтении законопроекта о региональном бюджете на следующий год. Утверждены основные параметры главного финансового документа региона: расходы составят 277,67 миллиарда рублей, доходы - 243,93 млрд, прогнозируемый размер дефицита областного бюджета составляет 33.74 млрд рублей.

Бюджетный дефицит-2022 заметно меньше, чем запланированный на следующий год. После корректировки он составляет  23.94 млрд при соотношении расходы/доходы 282.62/258,68  млрд руб.

Таким образом, при общем сокращении как расходов, так и поступлений в региональную казну, депутаты утвердили рост числа бюджетных обязательств, которые не покрываются поступлениями в областной бюджет.

Однако, по словам  вице-спикера Андрея Панферова, бюджет-2023 остается "социально ориентированным". Более 50 млрд рублей заложено именно на выполнение социальных обязательств. А более трети от всех финансовых ресурсов будет передано в распоряжение органов местного самоуправления.

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