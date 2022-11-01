26 млрд. рублей поступят Новосибирской области из федерального бюджета

В первую очередь средства пойдут на выполнение социальных обязательств правительства региона. Депутат от Новосибирской области Александр Жуков перечислил основные направлениях, на которые выделяется сумма.
"Выделяемые средства пойдут на финансирование строительства и ремонта школ и детских садов, поликлиник и ФАПов, дорог, благоустройства дворов и скверов, на доплаты к пенсии, горячее питание в школах",- говорится в сообщении Telegram-канала.
Александр Жуков также перечисляет ряд социально значимых проектов области, финансируемых из Москвы.
"Ещё 17,5 миллиардов рублей в 2023 году выделяется на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), 4 миллиарда на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево и почти 3 миллиарда рублей на строительство кампуса Новосибирского государственного университета", − рассказал депутат.
Ранее другой депутат Государственной думы из Новосибирска, Дмитрий Савельев, назвал телеведущего Антона Красовского врагом России и потребовал немедленного суда над ним.