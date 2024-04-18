Федеральный бюджет

Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным за первый час

14 декабря Владимир Путин проводит Прямую линию. В режиме онлайн-трансляции он отвечает на вопросы граждан, в том числе журналистов. Atas.Info сделал подборку важных заявлений за первый час.