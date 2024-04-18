Федеральный бюджет

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В Новосибирске проведут день комфортного голосования за объекты благоустройства
18 апреля, 03:36
Подрядчика на ремонт Северного обхода ищут в Новосибирске
ФКУ «Сибуправтодор» ищет подрядчика на ремонт участка Северного обхода Новосибирска. Объявление о поиске подрядчика было опубликовано на государственном сайте закупок.
6 марта, 01:26
35 почтовых отделений открылись после модернизации в Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников и генеральный директор Почты России Михаил Волков запустили работу 30 сельских отделений, модернизированных по поручению президента России. Еще 5 были обновлены по региональной программе.
2 февраля, 07:09
2023
Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным за первый час
14 декабря Владимир Путин проводит Прямую линию. В режиме онлайн-трансляции он отвечает на вопросы граждан, в том числе журналистов. Atas.Info сделал подборку важных заявлений за первый час.
14 декабря 2023, 10:16
Сокращено финансирование нацпроектов в бюджете 2024 года — депутат Госдумы РФ
20 октября 2023, 01:42
2022
Больше Омска и Тюмени. На дороги Новосибирская область получит миллиарды рублей
23 декабря 2022, 07:26
Полмиллиарда рублей выделят Новосибирской области на детские пособия
Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщает о выделение средств из федерального бюджета на выплату детских пособий.
7 ноября 2022, 15:52
26 млрд. рублей выделят Новосибирской области из федерального бюджета
Telegram-канал правительства НСО "Новосибирь" сообщает о 26,5 млрд. рублей, выделенных из федерального бюджета 2023 года в пользу региона.
1 ноября 2022, 11:51

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