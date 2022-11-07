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Полмиллиарда рублей выделят Новосибирской области на детские пособия

Сегодня, 15:52
Фото: 1MI
Деньги
Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщает о выделение средств из федерального бюджета на выплату детских пособий.

Для обеспечения детей ежемесячными выплатами направят 530 млн рублей. Помощь предназначается для семей с детьми от 8 до 17 лет, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума в регионе. 

Как отметил депутат Госдумы Александр Жуков, это не первый транш средств из федерального фонда на социальные нужды Новосибирской области. Так, в 2022 году на выплату детских пособий Москва выделила почти 9 млрд рублей. Эта сумма позволяет обеспечить дотациями 104 090 детей.

Ранее редакция Atas.info публиковала график выплат и критерии допуска к пособиям.

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#Общество#Город#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Пособия#Федеральный бюджет#Александр Жуков
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