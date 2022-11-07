Полмиллиарда рублей выделят Новосибирской области на детские пособия

Как отметил депутат Госдумы Александр Жуков, это не первый транш средств из федерального фонда на социальные нужды Новосибирской области. Так, в 2022 году на выплату детских пособий Москва выделила почти 9 млрд рублей. Эта сумма позволяет обеспечить дотациями 104 090 детей.