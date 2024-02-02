35 почтовых отделений открылись после модернизации в Новосибирской области

В 2023 году Почта России, по поручению Президента Владимира Путина, осуществила ремонт 30 отделений почтовой связи в 20 муниципальных районах Новосибирской области. Ещё 5 отделений были восстановлены самим регионом. Это улучшило качество обслуживания почти для 70 тысяч жителей сельских районов региона. В 2024 году планируется ремонт ещё 32 почтовых отделений за счёт средств регионального и федерального бюджетов.