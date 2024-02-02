35 почтовых отделений открылись после модернизации в Новосибирской области

Posted 2 февраля, 07:09
Published 2 февраля, 07:09
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В рамках торжественной церемонии, прошедшей в Правительстве Новосибирской области в дистанционном формате, губернатор Андрей Травников и генеральный директор Почты России Михаил Волков провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве между двумя сторонами.
В 2023 году Почта России, по поручению Президента Владимира Путина, осуществила ремонт 30 отделений почтовой связи в 20 муниципальных районах Новосибирской области. Ещё 5 отделений были восстановлены самим регионом. Это улучшило качество обслуживания почти для 70 тысяч жителей сельских районов региона. В 2024 году планируется ремонт ещё 32 почтовых отделений за счёт средств регионального и федерального бюджетов.
На встрече стороны обсудили основные направления сотрудничества между Почтой России и руководством региона по развитию почтовой инфраструктуры. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил важность сохранения и развития сети отделений Почты России на территории области, учитывая их социальную значимость для населения.
«Конечно же, жители, особенно сельских территорий, болезненно воспринимают ситуацию, когда отделения прекращают свою работу. В прошлом году была озвучена государственная позиция, состоящая в том, что Почта России выполняет не только коммерческую работу, но и очень важные социальные функции. Были приняты федеральные решения, которые помогли перевернуть ситуацию, в том числе в Новосибирской области — мы восстанавливаем работу или режим работы многих отделений. Начиная с 2022 года Новосибирская область совместно с Почтой России, дополнительно к федеральной, реализует региональную программу по ремонту помещений, продолжает передачу помещений почтовых отделений в собственность Почты России для того, чтобы снизить арендную нагрузку. На этой неделе депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поддержали решение о льготах по налогам на имущество и транспортному налогу на территории региона для почтовых отделений, чтобы также финансово поддержать эту важную социальную деятельность», — отметил Андрей Травников.
Генеральный директор Почты России, Михаил Волков, выразил благодарность руководству Новосибирской области за сотрудничество в программе восстановления и модернизации почтовых отделений. По его словам, благодаря совместным усилиям удалось значительно улучшить качество обслуживания жителей региона.
«Более 70 тысяч жителей Новосибирской области получили совершенно новое качество услуг. Совместными усилиями будем эту программу развивать, что позволит уже в первом полугодии этого года восстановить работу ещё достаточно большого количества отделений», — подчеркнул гендиректор Почты России.
Подписанное соглашение направлено на координацию действий по реализации законодательства о почтовой связи на территории Новосибирской области с целью развития и расширения сети почтовой связи, улучшения качества обслуживания граждан и содействия социально-экономическому развитию региона.