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На развитие дорог Новосибирской области дадут 12,3 млрд рублей дорожных субсидий

Сегодня, 07:26
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Больше всего денег на ремонт дорог в Новосибирской области планируют потратить в 2024 году

За три года Новосибирская область получит 12,3 млрд рублей на развитие дорог

Субсидии регионам на ремонт и строительство дорог предусмотрены законом № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Сравним суммы, выделенные Новосибирской области на три года и регионам-соседям - Омской и Тюменской областям.

Протяженность автомобильных дорог в Новосибирской области составляет 14759 км, в том числе, 755 км — протяженность федеральных автотрасс. На ремонт и развитие автомобильных дорог области в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Для приведения автодорог и искусственных дорожных сооружений в нормативное состояние Новосибирской области выделили почти 12,3 млрд рублей на три года. Больше всего средств предусмотрено на субсидии 2024 года — 5,1 млрд рублей. В следующей году в качестве субсидий поступит 3,3 млрд рублей, а в 2025 году — 3,9 млрд рублей.

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Если сравнивать с соседней Омской областью и с Тюменской областью, то Новосибирская область получит наибольшие суммы субсидий. Так, Тюменской области на 2023 год выделили всего 831,4 млн рублей, а на 2024 год — 1,2 млрд рублей. Наибольшая сумма за все три года предусмотрена на 2025 год — 2,8 млрд рублей. Общая сумма на три года составит 4,8 млрд рублей, несмотря на то, что протяженность автодорог в Тюменской области больше, чем в Новосибирской области и составляет 53 855 км.

Омской области при протяженности автодорог 25250 км выделено почти 11 млрд рублей субсидий, из них наибольшая сумма, как и в Новосибирской области предусмотрена на 2024 год — 4,3 млрд рублей. В 2023 году дорожникам Омской области нужно будет освоить 2,8 млрд рублей, а в 2025 году — 3,8 млрд рублей.

Также Новосибирской области выделено 1,8 млрд рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Омская и Тюменской области в этот список не попали, но субсидии в размере 4,5 млрд рублей на эту статью в 2025 году получит ХМАО.

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Лидером среди субсидий, предусмотренный на автоматизацию процессов управления дорожным движением в 2024 году оказалась Омская область — 98,6 млн рублей, чуть меньше — 96,6 млн рублей получит Новосибирская область, Тюменской области выделят 19,9 млн рублей.

Ни в Тюменской, ни в Омской областях не предусмотрены иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, Новосибирская область на эти цели в 2023 году получит 2,4 млрд рублей.
 
В 2022 году сроки ремонта дорог в Новосибирской области были неоднократно нарушены - губернатор не раз отчитывал за это руководителя регионального Минтранса Анатолия Костылевского.
#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дорога#Субсидии#Бюджет#Федеральный бюджет#Ольга Храмушкина
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