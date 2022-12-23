Если сравнивать с соседней Омской областью и с Тюменской областью, то Новосибирская область получит наибольшие суммы субсидий. Так, Тюменской области на 2023 год выделили всего 831,4 млн рублей, а на 2024 год — 1,2 млрд рублей. Наибольшая сумма за все три года предусмотрена на 2025 год — 2,8 млрд рублей. Общая сумма на три года составит 4,8 млрд рублей, несмотря на то, что протяженность автодорог в Тюменской области больше, чем в Новосибирской области и составляет 53 855 км.