Протяженность автомобильных дорог в Новосибирской области составляет 14759 км, в том числе, 755 км — протяженность федеральных автотрасс. На ремонт и развитие автомобильных дорог области в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
Для приведения автодорог и искусственных дорожных сооружений в нормативное состояние Новосибирской области выделили почти 12,3 млрд рублей на три года. Больше всего средств предусмотрено на субсидии 2024 года — 5,1 млрд рублей. В следующей году в качестве субсидий поступит 3,3 млрд рублей, а в 2025 году — 3,9 млрд рублей.
Если сравнивать с соседней Омской областью и с Тюменской областью, то Новосибирская область получит наибольшие суммы субсидий. Так, Тюменской области на 2023 год выделили всего 831,4 млн рублей, а на 2024 год — 1,2 млрд рублей. Наибольшая сумма за все три года предусмотрена на 2025 год — 2,8 млрд рублей. Общая сумма на три года составит 4,8 млрд рублей, несмотря на то, что протяженность автодорог в Тюменской области больше, чем в Новосибирской области и составляет 53 855 км.
Также Новосибирской области выделено 1,8 млрд рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Омская и Тюменской области в этот список не попали, но субсидии в размере 4,5 млрд рублей на эту статью в 2025 году получит ХМАО.
Лидером среди субсидий, предусмотренный на автоматизацию процессов управления дорожным движением в 2024 году оказалась Омская область — 98,6 млн рублей, чуть меньше — 96,6 млн рублей получит Новосибирская область, Тюменской области выделят 19,9 млн рублей.