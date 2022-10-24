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Глава Минтранса Новосибирской области получил нагоняй за дорожный ремонт-2022

Сегодня, 04:50
Фото: atas.info
История со срывом сроков дорожного ремонта повторяется в Новосибирской области из года в год
Губернатор Новосибирской области отчитал руководителя регионального Минтранса Анатолий Костылевского за незавершенную программу ремонта дорог и потребовал назвать виновных в срыве работ

Глава Новосибирской области Андрей Травников отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского после сообщения о том, что асфальтовое покрытие по состоянию на 24 октября уложено только на 95% участков дорог, которые должны быть отремонтированы в текущем году. Губернатор заметил, что осенняя погода благоприятствовала дорожным работам, и заявил, что сроки ремонта "затягивать недопустимо".

"На следующем совещании доложите конкретные объекты, муниципалитеты и подрядчиков, кому не хватило времени. Как говорится, пусть всех героев в лицо узнают в области", - сказал Андрей Травников в ходе оперативного совещания в региональном правительства.
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Анатолий Костылевский не раз за последние месяцы выслушивал критику в адрес своего ведомства. Так, в августе Андрей Травников озадачился резким ростом случаев гарантийного ремонта дорог. Глава профильного министерства все списал на отсутствие контроля за подрядчиками со стороны заказчика. В сентябре глава региона вновь критиковал Костылевского, заметив, что "запах осени не радовать, а напрягать должен".

Об отсутствии в регионе системного контроля за дорожным ремонтом не первый год говорят общественники. В первую очередь, это касается областного центра, где нарушения технологии ремонта автомагистралей стали едва ли не нормой.

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