Глава Новосибирской области Андрей Травников отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского после сообщения о том, что асфальтовое покрытие по состоянию на 24 октября уложено только на 95% участков дорог, которые должны быть отремонтированы в текущем году. Губернатор заметил, что осенняя погода благоприятствовала дорожным работам, и заявил, что сроки ремонта "затягивать недопустимо".