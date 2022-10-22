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В Новосибирске подходит к завершению ремонт Гусинобродского шоссе

Сегодня, 03:06
Фото: 1MI
Уложить новое дорожное покрытие планируется до конца октября
Реконструкцию дорожного покрытия на одной из значимых городских магистралей закончат до конца октября. Однако это не означает полного завершения всех работ

До конца октября рабочие завершат укладку нового асфальта на участке Гусинобродского шоссе протяженностью более 2 километров от здания по адресу улица Дегтярева, 23 до пересечения с улицей Зеленодолинской. Сейчас готовность этого участка составляет 93%, сообщили в мэрии Новосибирска. Работы по благоустройству продлятся до середины ноября. Предстоит установить дорожные знаки, пешеходные ограждения и четыре павильона на остановках общественного транспорта.

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Одним из самых проблемных участков реконструкции Гусинобродского шоссе в 2022 году стал перекресток с улицей Доватора. Там пришлось снять грунт на глубину более метра. Всего вывезено около 2 тысяч кубометров земли, перемешанной со строительным мусором. В качестве основы заложили щебень, который покрыли тремя слоями асфальта.

 

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