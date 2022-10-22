До конца октября рабочие завершат укладку нового асфальта на участке Гусинобродского шоссе протяженностью более 2 километров от здания по адресу улица Дегтярева, 23 до пересечения с улицей Зеленодолинской. Сейчас готовность этого участка составляет 93%, сообщили в мэрии Новосибирска. Работы по благоустройству продлятся до середины ноября. Предстоит установить дорожные знаки, пешеходные ограждения и четыре павильона на остановках общественного транспорта.
Одним из самых проблемных участков реконструкции Гусинобродского шоссе в 2022 году стал перекресток с улицей Доватора. Там пришлось снять грунт на глубину более метра. Всего вывезено около 2 тысяч кубометров земли, перемешанной со строительным мусором. В качестве основы заложили щебень, который покрыли тремя слоями асфальта.