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ТУАД взыскал с подрядчиков 22 млн за плохие дороги в Новосибирской области

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI
Новосибирским дорожным компаниям выписали штрафы на 22 млн рублей за плохой ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД региона.

Специалисты выявили нарушения сроков выполнения работ, также отметили, что дороги не соответствуют качеству. С иском на подрядчиков они обратились в суд.

За 2022 год дорожникам выписали штрафы в общей сумме почти на 22 миллиона рублей. Годом ранее размер санкций составил 104 млн руб.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области отмечает, что взысканные суммы направили в дорожный фонд. Компаниями нарушителями стали за последние годы - ООО «КМС-Строймонтаж», ООО «СоюзДорСтрой», ООО «Новострой» и другие.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Дороги#Штрафы
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