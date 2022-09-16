ТУАД взыскал с подрядчиков 22 млн за плохие дороги в Новосибирской области

Специалисты выявили нарушения сроков выполнения работ, также отметили, что дороги не соответствуют качеству. С иском на подрядчиков они обратились в суд.
За 2022 год дорожникам выписали штрафы в общей сумме почти на 22 миллиона рублей. Годом ранее размер санкций составил 104 млн руб.
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области отмечает, что взысканные суммы направили в дорожный фонд. Компаниями нарушителями стали за последние годы - ООО «КМС-Строймонтаж», ООО «СоюзДорСтрой», ООО «Новострой» и другие.