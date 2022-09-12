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"Запах осени напрягать должен": губернатор Травников потребовал отчет о ремонте дорог

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI
После разноса, который устроил губернатор Новосибирской области Андрей Травников Минтрансу и мэру Новосибирска в начале августа за проблемы с дорожным ремонтом, профильное министерство отчиталось о ходе "работы над ошибками"

В понедельник, 12 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, глава региона Андрей Травников напомнил министру транспорта Анатолию Костылевскому, что его "запах осени не радовать, а напрягать должен" и потребовал доложить, как обстоят дела с завершением дорожного ремонта в последние теплые дни.

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"По муниципальным образования подтянулись. После прошлого моего доклада сейчас 79,8 процентов выполнения, семь районов работу завершили полностью, еще пять районов от 90 до 100 процентов выполнения", - отчитался Костылевский.

Что касается ремонта дорожного полотна по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", то здесь, по словам руководителя профильного министерства, тоже достигнут заметный прогресс. Завершены работы на 47 из 118 участков дорог.

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Отдельно Андрей Травников заинтересовался ходом ремонта на трассе К-17, которую в разговорной речи называют "Ордынская трасса". По словам Анатолий Костылевского, здесь реконструкция выполнена на 60 процентов от плана. Полностью завершить ремонт планируется в октябре текущего года.

 

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#Транспорт#Новосибирская область#Дороги#Ремонт#Реконструкция
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