В понедельник, 12 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, глава региона Андрей Травников напомнил министру транспорта Анатолию Костылевскому, что его "запах осени не радовать, а напрягать должен" и потребовал доложить, как обстоят дела с завершением дорожного ремонта в последние теплые дни.
"По муниципальным образования подтянулись. После прошлого моего доклада сейчас 79,8 процентов выполнения, семь районов работу завершили полностью, еще пять районов от 90 до 100 процентов выполнения", - отчитался Костылевский.
Что касается ремонта дорожного полотна по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", то здесь, по словам руководителя профильного министерства, тоже достигнут заметный прогресс. Завершены работы на 47 из 118 участков дорог.
Отдельно Андрей Травников заинтересовался ходом ремонта на трассе К-17, которую в разговорной речи называют "Ордынская трасса". По словам Анатолий Костылевского, здесь реконструкция выполнена на 60 процентов от плана. Полностью завершить ремонт планируется в октябре текущего года.