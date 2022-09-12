В понедельник, 12 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, глава региона Андрей Травников напомнил министру транспорта Анатолию Костылевскому, что его "запах осени не радовать, а напрягать должен" и потребовал доложить, как обстоят дела с завершением дорожного ремонта в последние теплые дни.