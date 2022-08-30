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Кошмар на улице Ватутина - крайнюю дату завершения ремонта назвали мэру Новосибирска

Сегодня, 12:00
Фото: atas.info

Назван срок окончания ремонта улицы Ватутина в Новосибирске

Дорожники приступают к укладке асфальта на улице Ватутина. Предполагается, что движение по ней в районе площади Маркса будет открыто в ближайшие дни
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Ремонт

В ночь с 30 на 31 августа дорожные рабочие приступают к укладке чернового слоя асфальта на участке улицы Ватутина от улицы Новогодней до кольца на площади Маркса и от площади до улицы Блюхера. Следующей ночью начнут укладывать чистовой слой от Новогодней до площади Маркса, сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии Новосибирска начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев. 

По словам главы профильного департамента, срок завершения работ для передачи комиссии по приемке – 1 или второго сентября.

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"Небольшая задержка в течение одного-полутора дней может быть на участке от Блюхера в сторону улицы Котовского, там сейчас идет укладка верхнего ряда лотков, после этого будет обратная засыпка. Но пока сроки мы не сдвигаем. Следим за этим объектом, СГК обязуется свои обязательства выполнить", 

- резюмировал Дмитрий Перязев.

Улицу Ватутина в Ленинском районе Новосибирска закрыли для проезда автотранспорта 23 мая текущего года из-за масштабных ремонтных работ на теплосетях. Перекрытие важной транспортной артерии Левобережья вызвало транспортный коллапс, который с разной интенсивностью продолжается все лето.

 

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