Кошмар на улице Ватутина - крайнюю дату завершения ремонта назвали мэру Новосибирска

В ночь с 30 на 31 августа дорожные рабочие приступают к укладке чернового слоя асфальта на участке улицы Ватутина от улицы Новогодней до кольца на площади Маркса и от площади до улицы Блюхера. Следующей ночью начнут укладывать чистовой слой от Новогодней до площади Маркса, сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии Новосибирска начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.
По словам главы профильного департамента, срок завершения работ для передачи комиссии по приемке – 1 или второго сентября.
"Небольшая задержка в течение одного-полутора дней может быть на участке от Блюхера в сторону улицы Котовского, там сейчас идет укладка верхнего ряда лотков, после этого будет обратная засыпка. Но пока сроки мы не сдвигаем. Следим за этим объектом, СГК обязуется свои обязательства выполнить",
- резюмировал Дмитрий Перязев.
Улицу Ватутина в Ленинском районе Новосибирска закрыли для проезда автотранспорта 23 мая текущего года из-за масштабных ремонтных работ на теплосетях. Перекрытие важной транспортной артерии Левобережья вызвало транспортный коллапс, который с разной интенсивностью продолжается все лето.