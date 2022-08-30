Кошмар на улице Ватутина - крайнюю дату завершения ремонта назвали мэру Новосибирска

В ночь с 30 на 31 августа дорожные рабочие приступают к укладке чернового слоя асфальта на участке улицы Ватутина от улицы Новогодней до кольца на площади Маркса и от площади до улицы Блюхера. Следующей ночью начнут укладывать чистовой слой от Новогодней до площади Маркса, сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии Новосибирска начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.