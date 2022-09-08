Подрядчика оштрафуют за ямы на пр. Дзержинского в Новосибирске после ремонта

В социальных сетях местные жители утверждали, что от ям под люки глубиной более 20 см пострадало не менее 14 машин. В связи с этим начальник управления дорожного комплекса Минтранса Новосибирской области Антон Мирошниченко, представители власти и подрядчик выехали на место.