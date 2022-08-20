В Новосибирске начали масштабный ремонт проспекта Дзержинского

Компания "Дорсиб Плюс" начала ремонт проезжей части проспекта Дзержинского в одноименном районе Новосибирска. Дорожное полотно ремонтируют на участке от улицы Кошурникова до улицы Королева длиной 1400 метров, сообщили в пресс-центре мэрии.
В процессе работ будет снято старое покрытие, уложен новый слой асфальтобетонной смеси, подняты смотровые инженерные колодцы и колодцы ливневой канализации. Параллельно районной администрации поручено провести благоустройство тротуаров и газонов по обеим сторонам проспекта. А на месте убранных киосков на пересечении проспекта с улицей Королева планируется обустроить сквер.
Стоимость реконструкции 112 млн рублей. Окончание работ запланировано на 7 октября текущего года.