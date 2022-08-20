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В Новосибирске начали масштабный ремонт проспекта Дзержинского

Сегодня, 09:28
Фото: 1MI
Реконструкция главной магистрали Дзержинского района обойдется в 112 млн рублей. Кроме проезжей части отремонтируют тротуары и обновят газоны

Компания "Дорсиб Плюс" начала ремонт проезжей части проспекта Дзержинского в одноименном районе Новосибирска. Дорожное полотно ремонтируют на участке от улицы Кошурникова до улицы Королева длиной 1400 метров, сообщили в пресс-центре мэрии. 

В процессе работ будет снято старое покрытие, уложен новый слой асфальтобетонной смеси, подняты смотровые инженерные колодцы и колодцы ливневой канализации. Параллельно районной администрации поручено провести благоустройство тротуаров и газонов по обеим сторонам проспекта. А на месте убранных киосков на пересечении проспекта с улицей Королева планируется обустроить сквер. 

Стоимость реконструкции 112 млн рублей. Окончание работ запланировано на 7 октября текущего года.  

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#Артем Шершнев#Ремонт#Дорога#Автомобиль#Город
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