Мэр Новосибирска назвал улицы, которые отремонтируют на дополнительные 150 млн рублей

"Стремительно лето уходит, и надо использовать эти теплые дни оставшиеся для завершения тех планов, которые у нас есть. И использовать дополнительные ресурсы для того, чтобы площадь дорог в нормативном состоянии в Новосибирске увеличилась", - резюмировал мэр.