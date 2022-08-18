Мэр Новосибирска назвал улицы, которые отремонтируют на дополнительные 150 млн рублей

В четверг, 18 августа, в ходе онлайн-встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как планируется потратить 150 млн рублей, дополнительно выделенные из областного бюджета для дорожного ремонта.
По словам главы муниципалитета, на эти деньги в текущем году будут отремонтированы улицы Дуси Ковальчук и Залесского в Заельцовском районе, улица Семьи Шамшиных в Центральном районе, улицы Стофато и Татьяна Снежиной в Октябрьском районе, улица Связистов в Ленинском районе и безымянный проезд к Клещихинскому кладбищу.
Кроме того, в порядок приведут Советское шоссе в Кировском районе, улицу Окружную в Калининском районе, Кошурникова в Дзержинском районе и Детский проезд в Академгородке.
Анатолий Локоть подчеркнул, что дополнительные 150 млн рублей позволят внепланово отремонтировать 11 объектов. Ранее в течение лета и осени планировалось провести работы на 52 участках дорог, на 14 объектах они уже завершены.
"Стремительно лето уходит, и надо использовать эти теплые дни оставшиеся для завершения тех планов, которые у нас есть. И использовать дополнительные ресурсы для того, чтобы площадь дорог в нормативном состоянии в Новосибирске увеличилась", - резюмировал мэр.