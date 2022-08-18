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Мэр Новосибирска назвал улицы, которые отремонтируют на дополнительные 150 млн рублей

Мэр Новосибирска назвал улицы, которые отремонтируют на дополнительные 150 млн рублей

Сегодня, 15:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
Анатолий Локоть сообщил, на каких улицах Новосибирска до наступления холодов отремонтируют дорожное покрытие, используя дополнительный финансовый транш, выделенный из областного бюджета

В четверг, 18 августа, в ходе онлайн-встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как планируется потратить 150 млн рублей, дополнительно выделенные из областного бюджета для дорожного ремонта.

По словам главы муниципалитета, на эти деньги в текущем году будут отремонтированы улицы Дуси Ковальчук и Залесского в Заельцовском районе, улица Семьи Шамшиных в Центральном районе, улицы Стофато и Татьяна Снежиной в Октябрьском районе, улица Связистов в Ленинском районе и безымянный проезд к Клещихинскому кладбищу.

Кроме того, в порядок приведут Советское шоссе в Кировском районе, улицу Окружную в Калининском районе, Кошурникова в Дзержинском районе и Детский проезд в Академгородке.

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Анатолий Локоть подчеркнул, что дополнительные 150 млн рублей позволят внепланово отремонтировать 11 объектов. Ранее в течение лета и осени планировалось провести работы на 52 участках дорог, на 14 объектах они уже завершены.

"Стремительно лето уходит, и надо использовать эти теплые дни оставшиеся для завершения тех планов, которые у нас есть. И использовать дополнительные ресурсы для того, чтобы площадь дорог в нормативном состоянии в Новосибирске увеличилась", - резюмировал мэр.

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