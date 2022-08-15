«Мы рассмотрели вашу просьбу Анатолий Евгеньевич о выделении дополнительных средств на ремонт дорог. Этот вопрос обсуждали с министром финансов и Минтрансом области. Оба представители ведомств доложили, что есть возможность направить Новосибирску 150 млн рублей. Но я хотел бы услышать, можете ли вы подтвердить, что работы к зиме успеете выполнить и мы не уйдем под снег?», - обратился к мэру Локтю Травников на оперативном заседании 15 августа 2022 года.