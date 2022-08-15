atas.info
ГлавноеВсе новости
Мэрия Новосибирска получит 150 млн рублей на ремонт дорог в 2022 году

Мэрия Новосибирска получит 150 млн рублей на ремонт дорог в 2022 году

15 августа, 10:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился выделить мэрии из регионального бюджета 150 млн рублей на ямочный ремонт по 59 объектам. И перед этим взял с главы города обещание, выполнить работы к зиме.

«Мы рассмотрели вашу просьбу Анатолий Евгеньевич о выделении дополнительных средств на ремонт дорог. Этот вопрос обсуждали с министром финансов и Минтрансом области. Оба представители ведомств доложили, что есть возможность направить Новосибирску 150 млн рублей. Но я хотел бы услышать, можете ли вы подтвердить, что работы к зиме успеете выполнить и мы не уйдем под снег?», - обратился к мэру Локтю Травников на оперативном заседании 15 августа 2022 года.

Градоначальник дал убедительный ответ: «Приступаем к работе на этой неделе. Всё выполним в срок, до холодов».

После этого глава региона попросил министров в кратчайшие сроки подтвердить выделение средств. Правительство подпишет с муниципалитетом соглашение на трансфер, на это уйдет минимум неделя.

Материалы по теме
Мэрия подала в суд на «Новосибирскавтодор» за некачественный ремонт дороги "Нет контроля – нет дороги": в Новосибирске самые плохие в Сибири автомагистрали"Разбор полетов": губернатор спросил с Минтранса и мэра Новосибирска за плохие дорогиГубернатор поручил усилить независимый контроль строительства и ремонта дорог
#Новости##2#Новосибирск#2022#Локоть#Ремонт#Дороги#Новосибирская область#Алина Шефер#Город
Подпишитесь
Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Сегодня, 12:44
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
Вчера, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
Сегодня, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
Сегодня, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
Вчера, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
Вчера, 08:21