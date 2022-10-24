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Новосибирский депутат Госдумы потребовал суда над Красовским за призыв “топить детей"

Сегодня, 09:35
Фото: скриншот программы "Антонимы"
Антон Красовский призывает к расправе над детьми
Депутат Государственной думы из Новосибирска Дмитрий Савельев назвал телеведущего Антона Красовского, призвавшего к расправе над украинскими детьми, врагом России и потребовал немедленного суда над ним.

“Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона”, - заявил парламентарий.

По его мнению, своим призывом "топить", «забивать в хату и сжечь» детей, плохо отзывающихся о России, Красовский “предал всех нас, предал Родину, народ”.

Скандальные слова прозвучали в выходящей в эфир на телеканале RT авторской программе Красовского “Антонимы”, гостем которой был писатель Сергей Лукьяненко. Литератор рассказал, как в детстве отдыхал в украинском Закарпатье и был удивлен ненавистью местных детей к России и русским.

“Причем, это были не украинские дети, которые украинцы, говорят по-украински. Такие там тоже были, и они были совершенно нормальные. Это были совершенно русскоязычные с русскими фамилиями пацаны”, - отметил Лукьяненко.

“А прямо топить таких надо было! (...) Там каждая изба называется “смолякова хата”, и вот прям в эту “смолякову хату” прям забивать и сжечь”, - отреагировал Красовский.

Сегодня телеведущего отстранили от эфира. Более того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку его высказываний.

“Поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений", - сообщили в ведомстве

Антон Красовский  работал во многих крупных СМИ: издательские дома “Коммерсантъ”, “Independent Media”, журнал Voguе, телеканалы НТВ, “Пятница!”. С 2019 года он сотрудничает с RT.

Красовский также известен громким каминг-аутом, сделанным в прямом эфире телеканала “Kontr-TV”, который он создал вместе с писателем Сергеем Минаевым.

“Я гей, и при этом я такой же человек, как вы, мои дорогие зрители, как президент Путин, как премьер Медведев, как депутаты Государственной думы”, - заявил тогда Красовский.

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