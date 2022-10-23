Громкое дело о Хилокском треугольнике в Новосибирске взял на контроль Бастрыкин

Известно, что недалеко от рынка появился незаконный мусорный полигон – из-за этих двух объектов страдают жители Хилокского жилмассива. Они потребовали от властей его ликвидировать, а также создать защитную зону на территории Клещихинского кладбища.
Сейчас следователи расследуют дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Процесс затянулся, поэтому 22 октября новосибирцы вышли на митинг и потребовали доложить о ситуации.
«Граждане высказали представителям СМИ недовольство ходом расследования уголовного дела. Бастрыкин потребовал доклад у следователей о том, как продвигается расследование», - говорится в сообщении СК РФ.
Ранее журналист Atas.info делал репортаж с Хилокского рынка. Активисты рассказали о свалке, вони и постоянных конфликтах с представителями бизнеса. Они намеривались писать жалобу президенту России Владимиру Путину.