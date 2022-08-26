"Стыд и позор": власти проигнорировали сход жителей Хилокского микрорайона

Однако, те, кому в первую очередь были адресованы чаяния жителей, на собрание не пришли. Несмотря на заранее отправленные приглашения не пришли депутаты Андрей Аникин и Роман Яковлев, в границы округов которых попадает Хилокский микрорайон. Отсутствовали представители мэрии и администрации Ленинского района Новосибирска. Не было и делегатов от незаконных ярмарок, которые кольцом окружили жилые дома.