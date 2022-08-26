"Стыд и позор": власти проигнорировали сход жителей Хилокского микрорайона

В ходе общего собрания жителей, которое прошло на территории школы № 66 в Хилокском микрорайоне Новосибирска, активисты сформулировали основные требования, связанные с наведением порядка в жилом массиве.
Люди требуют закрытия незаконной ярмарки ООО "Азиатские кухни" и переноса "ярмарки" ООО "КЛИФ", любо обеспечить охраной территорию "КЛИФ", не допускать там большого скопления мигрантов и запретить любую торговлю за пределами палаток и торговых павильонов.
Кроме того, необходимо провести работы по благоустройству микрорайона. Спилить канадский клен и кустарник, которыми заросли пустыри, в том числе, на месте снесенного здания детского сада. Восстановить внутриквартальные дороги, освещение и детские площадки, возобновить регулярное патрулирование территории нарядами полиции.
Однако, те, кому в первую очередь были адресованы чаяния жителей, на собрание не пришли. Несмотря на заранее отправленные приглашения не пришли депутаты Андрей Аникин и Роман Яковлев, в границы округов которых попадает Хилокский микрорайон. Отсутствовали представители мэрии и администрации Ленинского района Новосибирска. Не было и делегатов от незаконных ярмарок, которые кольцом окружили жилые дома.
"Они все нас просто проигнорировали. Пришли помощники депутатов Аникина и Яковлева, не представились. Мне просто потом пальцем на них показали. Не выступили перед жителями, ничего! Они просто 10 минут постояли и ушли. Стыд и позор неявившимся представителям власти и депутатам, вот так они проявляют себя, просто показав свое безразличие к жителям улиц Хилокская и Малыгина",
- рассказала корреспонденту Atas.info одна из активисток Жанна Олейникова.
По словам собеседницы, диалог состоялся только с представителями Хилокского рынка и полицейскими. Начальник службы безопасности торговой площадки Алексей Александров пообещал оказать любую необходимую поддержку, и предложил начать с организации совместного патруля полицией и сотрудниками ЧОПа. "Диалог был закончен на дружеской ноте", - резюмировала Жанна Олейникова.
Кроме того, в ходе собрания, было написано два коллективных заявления в полицию: на деятельность незаконных "ярмарок" и по поводу опасных пустырей. Оба заявления собрали свыше пятидесяти подписей.