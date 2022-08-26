atas.info
ГлавноеВсе новости

"Стыд и позор": власти проигнорировали сход жителей Хилокского микрорайона

Сегодня, 16:47
Фото: предоставлено участниками схода
Собрание жителей улиц Хилокская и Малыгина в Новосибирске, на котором планировалось обсудить проблемы микрорайона, депутаты и представители мэрии проигнорировали. Однако людям удалось наметить контуры взаимодействия с представителями Хилокского рынка

В ходе общего собрания жителей, которое прошло на территории школы № 66 в Хилокском микрорайоне Новосибирска, активисты сформулировали основные требования, связанные с наведением порядка в жилом массиве.

Люди требуют закрытия незаконной ярмарки ООО "Азиатские кухни" и переноса "ярмарки" ООО "КЛИФ", любо обеспечить охраной территорию "КЛИФ", не допускать там большого скопления мигрантов и запретить любую торговлю за пределами палаток и торговых павильонов.

"Это настоящее гетто": жители Хилокского микрорайона просят защиты у Путина
Узнать подробнее

Кроме того, необходимо провести работы по благоустройству микрорайона. Спилить канадский клен и кустарник, которыми заросли пустыри, в том числе, на месте снесенного здания детского сада. Восстановить внутриквартальные дороги, освещение и детские площадки, возобновить регулярное патрулирование территории нарядами полиции.

Однако, те, кому в первую очередь были адресованы чаяния жителей, на собрание не пришли. Несмотря на заранее отправленные приглашения не пришли депутаты Андрей Аникин и Роман Яковлев, в границы округов которых попадает Хилокский микрорайон. Отсутствовали представители мэрии и администрации Ленинского района Новосибирска. Не было и делегатов от незаконных ярмарок, которые кольцом окружили жилые дома.

"Они все нас просто проигнорировали. Пришли помощники депутатов Аникина и Яковлева, не представились. Мне просто потом пальцем на них показали. Не выступили перед жителями, ничего! Они просто 10 минут постояли и ушли. Стыд и позор неявившимся представителям власти и депутатам, вот так они проявляют себя, просто показав свое безразличие к жителям улиц Хилокская и Малыгина",

- рассказала корреспонденту Atas.info одна из активисток Жанна Олейникова.

"Вынуждены жить в невыносимых условиях": жители Хилокской требуют статуса потерпевших
Узнать подробнее

По словам собеседницы, диалог состоялся только с представителями Хилокского рынка и полицейскими. Начальник службы безопасности торговой площадки Алексей Александров пообещал оказать любую необходимую поддержку, и предложил начать с организации совместного патруля полицией и сотрудниками ЧОПа. "Диалог был закончен на дружеской ноте", - резюмировала Жанна Олейникова.

Кроме того, в ходе собрания, было написано два коллективных заявления в полицию: на деятельность незаконных "ярмарок" и по поводу опасных пустырей. Оба заявления собрали свыше пятидесяти подписей.

 

Читайте также:
СК возбудил уголовное дело из-за жалоб на мусорный полигон на Малыгина в Новосибирске«Пусть мэр у нас поживет»: новосибирцы задыхаются от горящей свалки на Малыгина"Это чисто коммерческий заказ": замдиректора ТЦ "Хилокский" о ситуации вокруг рынка
#Артем Шершнев#Город#Хилокский рынок#Благоустройство#Мэрия#Депутат#Уличная торговля
Подпишитесь
Андрей Малахов оценил костюм губернатора Травникова в ходе вручения премий НГС
Вчера, 20:27
Стела солдатам разрушается в Новосибирске - военная прокуратура в 100 м
Сегодня, 15:15
Модель из Новосибирска воспитывает внебрачного сына от убитого депутата Горсовета
Сегодня, 15:12
В Новосибирске могут включить отопление уже через два дня
Теплоснабжение может поступить в дома Новосибирска через пару дней, если горожане оформят заявку на раннее подключение отопления. Информацию предоставили в Сибирской генерирующей компании (СГК).
Сегодня, 13:02
Под Новосибирском мужчина устроил ДТП и обнаженное шоу для очевидцев
Сегодня, 14:28