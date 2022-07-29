"Вынуждены жить в невыносимых условиях": жители Хилокской требуют статуса потерпевших

В обращении на имя главы регионального Следкома (копия есть в распоряжении редакции) новосибирцы сообщают, что жить по соседству с полигоном, оптовым рынком "Хилокский" и кладбищем "Клещихинское" попросту невозможно. Воздух отравлен метаном и сероводородом, которые образуются из-за разложения отходов на свалке.