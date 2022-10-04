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Бастрыкин потребовал возбудить дело против опеки из-за изнасилования мальчика

Сегодня, 01:32
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении органов опеки после громкой новости об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в Барабинском районе. 18-летнего парня обвинили в изнасиловании 2-летнего мальчика. Подозреваемый был сожителем матери. Его задержали. За халатность  председатель СК требует привлечь к ответственности и должностные лица.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства, и представить доклад», —  сообщили в Следкоме.  

Напомним, ранее Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за запертого в морозилке мальчика. Сообщалось, что 9-летний мальчик был заперт в холодильной камере из-за жалоб на просроченные продукты. Закрыл ребенка в морозилке один из сотрудников магазина. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирская область#Барабинск#2022#Полиция#Дети#Уголовное дело
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