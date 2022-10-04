Бастрыкин потребовал возбудить дело против опеки из-за изнасилования мальчика

Напомним, ранее Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за запертого в морозилке мальчика. Сообщалось, что 9-летний мальчик был заперт в холодильной камере из-за жалоб на просроченные продукты. Закрыл ребенка в морозилке один из сотрудников магазина.