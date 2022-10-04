Бастрыкин потребовал возбудить дело против опеки из-за изнасилования мальчика

Инцидент произошел в Барабинском районе. 18-летнего парня обвинили в изнасиловании 2-летнего мальчика. Подозреваемый был сожителем матери. Его задержали. За халатность председатель СК требует привлечь к ответственности и должностные лица.
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства, и представить доклад», — сообщили в Следкоме.
Напомним, ранее Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за запертого в морозилке мальчика. Сообщалось, что 9-летний мальчик был заперт в холодильной камере из-за жалоб на просроченные продукты. Закрыл ребенка в морозилке один из сотрудников магазина.