Сам инцидент произошел в Дзержинском районе в магазине на улице Селезнева. Сообщалось, что 9-летний мальчик был заперт в холодильной камере из-за жалоб на просроченные продукты. Закрыл ребенка в морозилке один из сотрудников магазина.