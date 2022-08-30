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Шокирующий случай с закрытием мальчика в морозилке в Новосибирске заинтересовал СК РФ

Сегодня, 08:23
Фото: 1MI

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за запертого в морозилке мальчика

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту удержания несовершеннолетнего ребенка в холодильнике одного из магазинов в Новосибирске. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Сам инцидент произошел в Дзержинском районе в магазине на улице Селезнева. Сообщалось, что 9-летний мальчик был заперт в холодильной камере из-за жалоб на просроченные продукты. Закрыл ребенка в морозилке один из сотрудников магазина. 

В итоге этой информацией заинтересовался Следственный комитет. Глава СК Бастрыкин поручил новосибирскому Следкому возбудить уголовное дело. Ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Напомним, ранее новосибирец попросил главу СК России проверить снос стелы героям ВОВ в Новосибирске. Александр Бастрыкин пообещал разобраться в этой ситуации.

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Новосибирская область#2022#Уголовное дело#Новосибирск
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