Сам инцидент произошел в Дзержинском районе в магазине на улице Селезнева. Сообщалось, что 9-летний мальчик был заперт в холодильной камере из-за жалоб на просроченные продукты. Закрыл ребенка в морозилке один из сотрудников магазина.
В итоге этой информацией заинтересовался Следственный комитет. Глава СК Бастрыкин поручил новосибирскому Следкому возбудить уголовное дело. Ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, ранее новосибирец попросил главу СК России проверить снос стелы героям ВОВ в Новосибирске. Александр Бастрыкин пообещал разобраться в этой ситуации.