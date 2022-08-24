Глава СК РФ поручил проверить демонтаж стелы героям ВОВ в Новосибирске

Долгие годы стела стояла рядом с ТРЦ «Ройял Парк», а недавно её демонтировали. Как пояснил мэр города Анатолий Локоть, её убрали и отправили на реставрацию. Есть вероятность, что после стелу установят в другое место. Эта новость раздосадовала многих новосибирцев.