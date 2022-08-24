atas.info
ГлавноеВсе новости

Глава СК РФ поручил проверить демонтаж стелы героям ВОВ в Новосибирске

Сегодня, 16:23
Фото: с сайта СК России
Новосибирец попросил главу СК России проверить снос стелы героям ВОВ в Новосибирске. Александр Бастрыкин пообещал разобраться в этой ситуации.

Долгие годы стела стояла рядом с ТРЦ «Ройял Парк», а недавно её демонтировали. Как пояснил мэр города Анатолий Локоть, её убрали и отправили на реставрацию. Есть вероятность, что после стелу установят в другое место. Эта новость раздосадовала многих новосибирцев.

По мнению некоторых горожан, на месте стелы скоро возведут гостиницу. Они опасаются, что памятный знак потом поставят в неприемлемом месте. 

Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области В.Б. Зарипову организовать проверку, установить все обстоятельства демонтажа. Ситуацию взяли под свой контроль в центральном аппарате ведомства.

Мэр Новосибирска Локоть извинился за отказ установить мемориал военному
Узнать подробнее
Читайте также:
Муралы, посвященные участникам СВО на Донбассе, появятся в Новосибирской областиМэр объяснил демонтаж стелы в честь героев ВОВ у «Ройял Парка» в Новосибирске
#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#Мэрия#Памятник#Герои#ВОВ
Подпишитесь
Гимн и поднятие флага – как будут учиться школьники в Новосибирске 1 сентября
Сегодня, 12:37
Синоптик Вильфанд предрек заморозки до -3 в Новосибирской области
Сегодня, 10:45
Сибирячка из журнала MAXIM: красивые девушки не обязательно шлюхи
Сегодня, 12:43
Главного режиссера театра «Глобус» в Новосибирске уволили спустя 18 лет работы
В Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» уволился главный режиссер Алексей Крикливый. Он отработал на этом посту 18-лет.
Вчера, 20:36
Узнала мужа среди мертвых тел на видео ВСУ жительница Новосибирска
Сегодня, 14:40
"Дистант не рассматриваем": глава Минобра прокомментировал начало учебного года 2022
Сегодня, 13:05