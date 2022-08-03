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Мэр Новосибирска Локоть извинился за отказ установить мемориал военному

3 августа 08:24
Фото: rozatikhomirova/ВК
Глава Новосибирска Анатолий Локоть извинился перед семьей погибшего в спецоперации военнослужащего Камиля Хабибназарова, которым чиновники мэрии ранее отказали в установке мемориальной доски в его родной школе № 24. Он написал в своем Telegram-канале, что табличка в память героя появится на стене учебного учреждения.
Фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя

Камиль погиб в боях на Украине весной 2022 года. На днях родителям парня власти вручили посмертный Орден Мужества. Также его память решил почтить в школе № 24, где он учился. Руководство собрало деньги на мемориальную доску, но установить её не позволили.

«По какой причине отказали в установке нам не известно. Эту историю писали вчера в СМИ. Но сейчас этот вопрос решили. Мэр Анатолий Локоть поручил установить мемориал на фасаде здания школы», - пояснила Atas.info пресс-секретарь муниципалитета Новосибирска Татьяна Куранова.

Напомним, ранее в Новосибирске чуть не дошла до скандала история родителей погибшего военного, которым пришлось оплатить место на кладбище. Как выяснилось, от мэрии также не было постановления о том, чтобы выделять семьям героев спецоперации деньги на похороны. Эту проблему решили власти в считанные дни и теперь родным выплачивается по 200 000 рублей.

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