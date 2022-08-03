Мэр Новосибирска Локоть извинился за отказ установить мемориал военному

Напомним, ранее в Новосибирске чуть не дошла до скандала история родителей погибшего военного, которым пришлось оплатить место на кладбище. Как выяснилось, от мэрии также не было постановления о том, чтобы выделять семьям героев спецоперации деньги на похороны. Эту проблему решили власти в считанные дни и теперь родным выплачивается по 200 000 рублей.