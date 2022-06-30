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Posted 30 июня 2022, 06:00

Published 30 июня 2022, 06:00

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В Новосибирске будут выделять 200 тысяч рублей на погребение погибших в спецоперации

В Новосибирске будут выделять 200 тысяч рублей на погребение погибших в спецоперации

30 июня 2022, 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть утвердил изменения в городские нормативные акты, которые закрепляют право родственников погибших в ходе спецоперации на Украине на помощь из бюджета для организации похорон

В четверг, 30 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал документ о внесении изменений в муниципальные нормативные акты, касающиеся бюджетной помощи для организации захоронения. Теперь погибшие в ходе спецоперации на Украине приравнены к людям, имеющим особые заслуги перед государством и городом Новосибирском. Аналогичный статус получили военные, погибшие в ходе операции в Сирии.

"Родственники будут получать 100 тысяч рублей на погребение из бюджета и еще 100 тысяч на возведение памятника", - прокомментировал свое решение глава муниципалитета.

Родственникам пришлось оплатить место на кладбище для погибшего на Украине героя
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Накануне в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска стало известно, что в Первомайском районе семья погибшего военнослужащего была вынуждена самостоятельно оплатить захоронение на так называемом сервисном участке Инского кладбища.

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#Общество#Новосибирск#Спецоперация#Кладбище
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