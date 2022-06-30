В Новосибирске будут выделять 200 тысяч рублей на погребение погибших в спецоперации

В четверг, 30 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал документ о внесении изменений в муниципальные нормативные акты, касающиеся бюджетной помощи для организации захоронения. Теперь погибшие в ходе спецоперации на Украине приравнены к людям, имеющим особые заслуги перед государством и городом Новосибирском. Аналогичный статус получили военные, погибшие в ходе операции в Сирии.