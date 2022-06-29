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Posted 29 июня 2022, 04:58

Published 29 июня 2022, 04:58

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Родственникам пришлось оплатить место на кладбище для погибшего на Украине героя

Родственникам пришлось оплатить место на кладбище для погибшего на Украине героя

29 июня 2022, 04:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Первомайского района Новосибирска сегодня, 29 июня, прощаются с земляком, который погиб в спецоперации на Украине. Родственники выбрали место для захоронения, а оно оказалось платным и теперь в этой ситуации им помогает разобраться депутат горсовета Новосибирска Павел Горшков.

На очередной сессии Совета депутатов в среду, 29 июня, Горшков рассказал, что семье погибшего героя власти города предложили другой участок на Инском кладбище. Однако он их не устроил так, как находится в низине.

«Согласно гарантированному перечню услуг по погребению, тарифами мэрии полагается 10 519 рублей на приобретение атрибутики для захоронения. Но этой суммы катастрофически недостаточно для похорон героя. Также не предусмотрена никакая компенсация на создание и благоустройство мест захоронения погибших в спецоперации. При этом «Ритуальные услуги» приносят в казну более 100 млн рублей в год. Неужели нельзя создать воинский квартал бесплатного захоронения военнослужащих», - обратился к депутатам Горшков.

Чиновники мэрии ответили, что семье военного предложили на выбор любое бесплатное место на Инском кладбище, но они выбрали сервисный квартал, который по постановлению мэрии платный. Чтобы захоронить мужчину там, нужно собрать документы и всё утвердить – это длительный процесс.

В Новосибирске будут выделять 200 тысяч рублей на погребение погибших в спецоперации
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Депутаты предложили мэрии внести военнослужащих, погибших в боях на Украине в список значимых лиц города. Тогда их семьям будут начисляться компенсации в размере 100 000 рублей на благоустройство памятника и места захоронения. Мэр Анатолий Локоть одобрил эту идею – её вынесли на обсуждение.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Украина#Спецоперация
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