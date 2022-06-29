Родственникам пришлось оплатить место на кладбище для погибшего на Украине героя

«Согласно гарантированному перечню услуг по погребению, тарифами мэрии полагается 10 519 рублей на приобретение атрибутики для захоронения. Но этой суммы катастрофически недостаточно для похорон героя. Также не предусмотрена никакая компенсация на создание и благоустройство мест захоронения погибших в спецоперации. При этом «Ритуальные услуги» приносят в казну более 100 млн рублей в год. Неужели нельзя создать воинский квартал бесплатного захоронения военнослужащих», - обратился к депутатам Горшков.