Инцидент произошел ещё 24 апреля в баре Harat’s на улице Советской в Новосибирске. Мужчина изрядно выпил и начал громко рассказывать о том, что думает по поводу спецоперации. Отзывы были негативные.
О произошедшем узнали правоохранители и на сибиряка составили административный протокол о дискредитации ВС РФ. За подобное предусмотрены штрафы.
«Постановлением суда Алексеев Р. признан виновным. Ему назначили штраф в размере 32 тысячи рублей», - уточняется в картотеке Центрального суда Новосибирска.
Отмечено, что новосибирец ещё может обжаловать решение суда.