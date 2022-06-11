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Новосибирец громко критиковал спецоперацию в баре и теперь оштрафован на 32 000

11 июня 04:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Центральный райсуд 8 июня оштрафовал жителя Новосибирска, который высказывал свою позицию в баре о спецоперации на Украине. Мужчину привлекли по статье о дискредитации российской армии.

Инцидент произошел ещё 24 апреля в баре Harat’s на улице Советской в Новосибирске. Мужчина изрядно выпил и начал громко рассказывать о том, что думает по поводу спецоперации. Отзывы были негативные.

О произошедшем узнали правоохранители и на сибиряка составили административный протокол о дискредитации ВС РФ. За подобное предусмотрены штрафы.

«Постановлением суда Алексеев Р. признан виновным. Ему назначили штраф в размере 32 тысячи рублей», - уточняется в картотеке Центрального суда Новосибирска.

Отмечено, что новосибирец ещё может обжаловать решение суда.

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