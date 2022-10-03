В Новосибирской области 18-летнего парня подозревают в изнасиловании ребенка

Вопиющий инцидент произошел в Барабинском районе региона. Молодой человек может быть причастен к сексуальному насилию над 2-летним малышом.
«Следствие ещё идет. Выясняются все детали произошедшего, также устанавливается факт халатности органов опеки в этом деле. Вероятно, 18-летний подозреваемый являлся сожителем матери ребенка», - уточнила пресс-секретарь СУ СКР Новосибирской области Кристина Оберемченко.
По результатам проверок следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства.