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В Новосибирской области 18-летнего парня подозревают в изнасиловании ребенка

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI
Следователи расследуют дело об изнасиловании ребенка 18-летним парнем в Новосибирской области. Под следствие могут попасть также органы опеки.

Вопиющий инцидент произошел в Барабинском районе региона. Молодой человек может быть причастен к сексуальному насилию над 2-летним малышом.

«Следствие ещё идет. Выясняются все детали произошедшего, также устанавливается факт халатности органов опеки в этом деле. Вероятно, 18-летний подозреваемый являлся сожителем матери ребенка», - уточнила пресс-секретарь СУ СКР Новосибирской области Кристина Оберемченко.

По результатам проверок следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства.

#Алина Шефер#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Уголовное дело
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