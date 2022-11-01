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Дома и школы в ЛНР отремонтированы на 800 миллионов рублей Новосибирской областью

Сегодня, 08:53
Фото: 1MI
Строительные организации Новосибирска работают в ЛНР и Мариуполе
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков 1 ноября 2022 года рассказал об объемах строительных работ в Луганской народной республике и Мариуполе. Отремонтированы дома и объекты социальной сферы.

«Около 800 миллионов рублей было вложено в строительные работы на территории Луганской Народной Республики, начиная с апреля 2022 года. Наш подшефный район Беловодский, там отремонтированы практически все школы. Отремонтирована часть жилых домов, пострадавших от военных действий, детские сады, дома культуры. На конец октября 2022 года практически все строительные работы завершены, в работе осталось 2 объекта. На 50 объектах завершены работы по восстановлению теплоснабжения.

Кроме того, Новосибирская область активно работает в Мариуполе. Нам достался квартал на 18 домов, из них 5 домов восстановлению не подлежат. В Мариуполе работает 4 подрядных организации из Новосибирска – на данный момент разобраны завалы, ведется восстановление жилых домов», - рассказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

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Также он дополнил, что «…строительство ведется новосибирскими компаниями с привлечением сотрудников на местах, что создает рабочие места на территориях, где сейчас очень сложно найти работу».

Средства на восстановление и строительство в Луганской области и Мариуполе тратятся из областного бюджета, а после отчетов возвращаются по программе компенсации из Федерального бюджета.

В августе 2022 года Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил помочь ЛНР и ДНР в подготовке к началу учебного года и отопительного сезона.

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