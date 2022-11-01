«Около 800 миллионов рублей было вложено в строительные работы на территории Луганской Народной Республики, начиная с апреля 2022 года. Наш подшефный район Беловодский, там отремонтированы практически все школы. Отремонтирована часть жилых домов, пострадавших от военных действий, детские сады, дома культуры. На конец октября 2022 года практически все строительные работы завершены, в работе осталось 2 объекта. На 50 объектах завершены работы по восстановлению теплоснабжения.