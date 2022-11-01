Сироты из ЛНР обрели новых родителей в Новосибирске

Всего в Новосибирскую область приехали 47 детей-сирот из ЛНР. По словам министра труда и соц. развития региона Елены Бахаревой, 14 семей из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского, Искитимского, Черепановского районов и Новосибирска решили взять в свою семью ребенка, оставшегося без родителей.
Первая группа детей из ЛНР в количестве 24 человек приехала еще 13 октября, а вторая - 1 ноября (23 ребенка). Возраст детей разный: от 2 до 16 лет.
Напомним, что пять детей-сирот из ЛНР попали в многодетную семью в Новосибирске. Теперь они будут жить вместе в трехэтажном частном доме с новыми родителями Романом и Екатериной.