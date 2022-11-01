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Сироты из ЛНР обрели новых родителей в Новосибирске

Сегодня, 06:21
Фото: 1MI
14 семей из Новосибирской области решили стать родителями для сирот из ЛНР

Новосибирские семьи приняли еще 23 детей-сирот из ЛНР

Вторая группа детей-сирот из Луганской Народной Республики прибила в Новосибирскую область. Об этом сообщили в правительстве региона 1 ноября.

Всего в Новосибирскую область приехали 47 детей-сирот из ЛНР. По словам министра труда и соц. развития региона Елены Бахаревой, 14 семей из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского, Искитимского, Черепановского районов и Новосибирска решили взять в свою семью ребенка, оставшегося без родителей.

Первая группа детей из ЛНР в количестве 24 человек приехала еще 13 октября, а вторая - 1 ноября (23 ребенка). Возраст детей разный: от 2 до 16 лет.

Напомним, что пять детей-сирот из ЛНР попали в многодетную семью в Новосибирске. Теперь они будут жить вместе в трехэтажном частном доме с новыми родителями Романом и Екатериной.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022#Дети
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