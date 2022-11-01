В 2015 году партийный политтехнолог курировал выборы в Совет депутатов Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области. А через год, в ходе выборов депутатов Государственной Дума он отвечал уже за итоги голосования в регионах Сибирского федерального округа. Через некоторое время Клюзов возвращается к руководству исполкомом "Единой России" в Алтайском крае.