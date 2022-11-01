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Кто такой Андрей Клюзов: что известно о новом министре региональной политики НСО

Сегодня, 03:11
Фото: ALTAI-TER.ER.RU
Новым минстром региональной политики Новосибирской области стал профессиональный политтехнолог
Руководить одной из ключевых политических структур в правительстве Новосибирской области будет "варяг"-пиарщик. Андрей Клюзов ранее уже отвечал за масштабные избирательные кампании в регионе

Уроженец Алтайского края Андрей Клюзов начинал политическую карьеру на должности консультанта аналитического управления краевой администрации. В 2010 году стал руководителем исполкома краевого отделения "Единой России". Но в регионе надолго не задержался – через два году Клюзов переезжает в Москву, чтобы возглавить департамент избирательных технологий центрального исполкома ЕР.

В 2015 году партийный политтехнолог курировал выборы в Совет депутатов Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области. А через год, в ходе выборов депутатов Государственной Дума он отвечал уже за итоги голосования в регионах Сибирского федерального округа. Через некоторое время Клюзов возвращается к руководству исполкомом "Единой России" в Алтайском крае.

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Это должность он покинул в 2018 году, после победы Виктора Томенко на губернаторских выборах. В 2019 году функционер перемещается в соседнюю Республику Алтай, где на фоне губернаторской избирательной кампании возглавляет исполком местного отделения "Единой России". Осенью того же года выборы выигрывает Олег Хорохордин.

1 ноября, менее, чем за год до губернаторских выборов, глава Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении Андрея Клюзова на должность министра региональной политики.

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