В понедельник, 12 сентября, избирательная комиссия Новосибирской области озвучила предварительные итоги трехдневных выборов, которые проходили в регионе с 9 по 11 сентября. По сути, это были две большие кампании – выборы депутатов Законодательного собрания и в представительные органы местного самоуправления (Советы депутатов). По округу № 4 (Здвинский и Барабинской районы) выборы проходили в связи с тем, что Олег Иванинский оставил кресло в областном парламенте после избрания депутатом Госдумы. На округе № 10 (Коченевский район и часть Чулымского) избиратели лишились своего представителя в Заксобрании после того, как Валентин Сичкарев был признан виновным в мошенничестве. 39 мандатов в местных Советах (в том числе, полный состав Совета депутатов в Карасуке) был разыграны в связи с истечением полномочий действующих народных избранников.