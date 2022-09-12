В понедельник, 12 сентября, избирательная комиссия Новосибирской области озвучила предварительные итоги трехдневных выборов, которые проходили в регионе с 9 по 11 сентября. По сути, это были две большие кампании – выборы депутатов Законодательного собрания и в представительные органы местного самоуправления (Советы депутатов). По округу № 4 (Здвинский и Барабинской районы) выборы проходили в связи с тем, что Олег Иванинский оставил кресло в областном парламенте после избрания депутатом Госдумы. На округе № 10 (Коченевский район и часть Чулымского) избиратели лишились своего представителя в Заксобрании после того, как Валентин Сичкарев был признан виновным в мошенничестве. 39 мандатов в местных Советах (в том числе, полный состав Совета депутатов в Карасуке) был разыграны в связи с истечением полномочий действующих народных избранников.
Оба кресла в Заксобрании отходят представителям "Единой России". На округе № 4 победу одержал Виталий Новоселов, за него отдали свои голоса 49,75% от пришедших на участки избирателей. На втором месте независимый кандидат Константин Терещенко, третье у самовыдвиженца Евгения Гутова. Явка составила 39,97%.
Округ № 10 в региональном парламенте будет представлять единоросс Андрей Биль, он набрал 50,59% голосов. В тройке лидеров так же коммунист Алексей Бердников и представитель партии "Новые люди" Наталья Пинигина.
Единороссы празднуют победу и в кампании по выборам депутатов местных Советов. Здесь "Единая Россия" получает 35 мандатов из 39, в том числе, все 18 мест в горсовете Карасука. Одного человека в сельсовет удалось провести "Партии пенсионеров", еще три места в сельских советах заняли самовыдвиженцы.
"В целом выборы прошли достаточно спокойно, без каких либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты", – констатировала глава регионального избиркома Ольга Благо.
Наиболее жаркая схватка, к которой было приковано внимание наблюдателей, развернулась на одномандатном округе № 4, где соперничали варяг-единоросс Новоселов и депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко.
"Барабинцы знают, кто на самом деле победил, - прокомментировал результаты голосования Терещенко. – К сожалению, многие люди остались дома, но для довыборов явка почти 40% это очень много. Выражаю благодарность тем, кто пришел, я сохраняю мандат депутата городского совета, никуда я не деваюсь, буду продолжать свою деятельность. Все только начинается".
"Тяжелейшая кампания, но итог говорит сам за себя. Хочу отметить, что это наша общая победа, победа всех, кто поверил в меня. Я не подведу жителей Барабинского и Здвинского районов. Буду работать на их благо", - заявил Виталий Новоселов.
По словам независимого политолога Алексея Мазура, результаты выборов показывают, что на местном политическом поле практически не осталось места для оппозиции, в том числе той, которую принято называть "системной". В первую очередь, речь идет о КПРФ.
"Либо ты критикуешь власть, что в нынешних условиях не приветствуется как со стороны государства, так и со стороны существенной части избирателей. А бежать впереди "Единой России", поддерживая все, что делает власть, ну, для них это плохо. При этом для электората сильно протестного КПРФ мало отличается по своей позиции от "Единой России". А для провластного электората – ну зачем какая-то КПРФ, если есть "Единая Россия", - говорит Мазур.
По словам эксперта, нагляднее всего этот тезис подтверждает 4 место коммунистического кандидата на округе № 4 Сергея Зарембо. При этом он соревновался с двумя бывшими коммунистами, Гутовым и Новоселовым, которые в прошлых избирательных кампаниях баллотировались от КПРФ. При этом Терещенко, Гутов и Зарембо, в отличие от Новоселова – местные кандидаты. И если бы они объединились, могли составить реальную конкуренцию заезжему единороссу.
"Но даже при этой разрозненности мы видим, что КПРФ потеряла функцию главного оппозиционера, вот это, наверное, главный итог этих выборов", - констатировал Алексей Мазур.
В свою очередь, региональное отделение Коммунистической партии не спешит сдавать позиции и намерено продолжать бороться за сельские территории. По словам секретаря областного комитета КПРФ по выборам Романа Яковлева, в сельской местности существует три типа избирателей. Первый - это зависимые от властей люди. Второй - разочаровавшиеся в политике, последних стало особенно много после отмены прямых выборов глав. Третий - это те, кто не боится сделать свой осознанный выбор.
"Необходимо возвращать прямые выборы в сельские муниципалитеты и включать сельского жителя в выборный процесс", - цитирует Яковлева сайт обкома.
Коммунисты говорят о большом количестве нарушений, которые партийные наблюдатели зафиксировали в течение трех дней голосования. Это и прямой подкуп избирателей, и нарушение правил выдачи бюллетеней, и аномально высокий процент проголосовавших не на участках, а дома. Традиционно надомное голосование считается наиболее уязвимой для фальсификаций частью выборного процесса.
В свою очередь, председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева не видит ничего необычного в большом количестве "надомников".
"Это связано с объективными причинами. В районах проживает много людей старшего поколения, они воспользовались своим законным избирательным правом. Наши наблюдатели отрабатывают все спорные моменты, защищая избирательные права каждого гражданина", - считает Гриднева.
Всего в ходе выборов 9-11 сентября на участках в Новосибирской области работало 389 наблюдателей, из них 260 человек от региональной Общественной палаты.