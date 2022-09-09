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На выборах 2022 в Новосибирской области работает 221 общественный наблюдатель

Сегодня, 14:25
Фото: izbirkom54.nso.ru/
Наблюдатели следят за ходом выборов на всех избирательных участках, которые открыты в единый день голосования в Новосибирской области. За выборами внимательно наблюдают и представители Общественной палаты региона.

В стартовавшей в Новосибирской области 9 сентября избирательной капании будет задействован 221 общественный наблюдатель, сообщили корреспонденту Atas.info в региональной избирательной комиссии. Всего в ходе трехдневного голосования будет работать 196 участковых избирательных комиссий. На каждом участке будет работать наблюдатель от Общественной палаты Новосибирской области.

"В районах, где проходят дополнительные региональные выборы, объезд избирательных участков осуществляют члены Новосибирского облизбиркома с правом решающего голоса Евгений Рягузов и Тамара Краткая. Они проверяют наличие технологического оборудования на избирательных участках, соблюдение процедур избирательного законодательства, общаются с наблюдателями",

- подчеркнули в избиркоме.

9 сентября в Новосибирской области открылись 155 избирательных участков, где проходит голосование за депутатов регионального Законодательного собрания по одномандатным округам № 4 и №10.

Кроме того, продолжается досрочное голосование на муниципальных выборах. Досрочно отдать свой голос могут избиратели, которые не смогут прийти на участки в основной день голосования, 11 сентября, по уважительным причинам.

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