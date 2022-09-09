В стартовавшей в Новосибирской области 9 сентября избирательной капании будет задействован 221 общественный наблюдатель, сообщили корреспонденту Atas.info в региональной избирательной комиссии. Всего в ходе трехдневного голосования будет работать 196 участковых избирательных комиссий. На каждом участке будет работать наблюдатель от Общественной палаты Новосибирской области.