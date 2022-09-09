В областной избирательной комиссии пояснили, что законодательство не ограничивает число людей, которые по тем или иным причинам сообщили о желании воспользоваться переносной урной для бюллетеней.



По состоянию на 16.00 часов 8 сентября на дополнительных региональных выборах такие заявления подали чуть больше 4 тысяч избирателей, добавили в облизбиркоме.