На территории участковой избирательной комиссии № 216 в Здвинске, где проходят выборы депутата регионального Законодательного собрания, на надомное голосование записалось 216 человек. Всего в списках избирателей зарегистрировано 2250 жителей. Таким образом, о желании проголосовать дома заявило около 10%, имеющих право голоса. Это "аномальное количество", сообщили в региональном отделении КПРФ со ссылкой на своих наблюдателей.
В областной избирательной комиссии пояснили, что законодательство не ограничивает число людей, которые по тем или иным причинам сообщили о желании воспользоваться переносной урной для бюллетеней.
По состоянию на 16.00 часов 8 сентября на дополнительных региональных выборах такие заявления подали чуть больше 4 тысяч избирателей, добавили в облизбиркоме.
9 сентября в Новосибирской области открылись 155 избирательных участков, где проходит голосование депутатов регионального Законодательного собрания по одномандатным округам № 4 и №10. В них входят Здвинский, Барабинский. Коченевский и часть Чулымского районов. Выборы продлятся до вечера 11 сентября.