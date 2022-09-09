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Аномальное количество "надомников" отмечено в ходе голосования в Здвинске

Сегодня, 12:44
Фото: 1MI
В первый день кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Новосибирской области в Здвинске о желании проголосовать на дому, без посещения избирательного участка, заявили 10% избирателей

На территории участковой избирательной комиссии № 216 в Здвинске, где проходят выборы депутата регионального Законодательного собрания, на надомное голосование записалось 216 человек. Всего в списках избирателей зарегистрировано 2250 жителей. Таким образом, о желании проголосовать дома заявило около 10%, имеющих право голоса. Это "аномальное количество", сообщили в региональном отделении КПРФ со ссылкой на своих наблюдателей.

В областной избирательной комиссии пояснили, что законодательство не ограничивает число людей, которые по тем или иным причинам сообщили о желании воспользоваться переносной урной для бюллетеней.

По состоянию на 16.00 часов 8 сентября на дополнительных региональных выборах такие заявления подали чуть больше 4 тысяч избирателей, добавили в облизбиркоме.

9 сентября в Новосибирской области открылись 155 избирательных участков, где проходит голосование депутатов регионального Законодательного собрания по одномандатным округам № 4 и №10. В них входят Здвинский, Барабинский. Коченевский и часть Чулымского районов. Выборы продлятся до вечера 11 сентября.

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