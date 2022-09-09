В 8.00 9 сентября в Новосибирской области открылись 155 избирательных участков, где проходит голосование депутатов регионального Законодательного собрания по одномандатным округам № 4 и №10. В них входят Здвинский, Барабинский. Коченевский и часть Чулымского районов. Первые избиратели уже опустили бюллетени в урны, сообщили в областной избирательной комиссии. По состоянию на 10 утра нарушений не зафиксировано.
Кроме того, продолжается досрочное голосование на муниципальных выборах. Досрочно отдать свой голос могут избиратели, которые не смогут прийти на участки в основной день голосования, 11 сентября, по уважительным причинам.
Как подчеркнула председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, особенностью единого дня голосования в 2022 году является то, что участки для голосования работают только в районах области, в Новосибирске выборы не проходят.
Всего в ходе единого дня голосования планируется заместить 41 депутатский мандат различного уровня – от регионального парламента до сельских советов.
Подробнее о том, кого выбирают жители Новосибирской области, читайте в нашем специальном материале.