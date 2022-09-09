В 8.00 9 сентября в Новосибирской области открылись 155 избирательных участков, где проходит голосование депутатов регионального Законодательного собрания по одномандатным округам № 4 и №10. В них входят Здвинский, Барабинский. Коченевский и часть Чулымского районов. Первые избиратели уже опустили бюллетени в урны, сообщили в областной избирательной комиссии. По состоянию на 10 утра нарушений не зафиксировано.