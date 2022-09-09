atas.info
ГлавноеВсе новости

Единый день голосования-2022 начался в Новосибирской области: когда и кого выбираем

Сегодня, 08:10
Фото: 1MI

Единый день голосования-2022 начался в Новосибирской области

11 сентября 2022 года в России проходит Единый день голосования, однако на деле выборы длятся три дня – с 9 сентября. Кого будут избирать в Новосибирской области – читайте в материале Atas.info.

Выборы по всей России начинаются с 9 сентября с 08:00. Продлятся они до 11 сентября 20:00. В Новосибирской области в 2022 году состоится голосование за выбор депутатов в ряде сельских районов и депутатов регионального Заксобрания по одномандатным округам № 4 и № 10, о чем сообщали в избирательной комиссии. Всего в этот день планируется заместить 39 депутатских мандатов.

Так, округ №4 проведет довыборы в региональное Законодательное собрание.  В это число входят Здвинский и Барабинский районы, а выборы пройдут в связи с тем, что Олег Иванинский оставил кресло в областном парламенте после избрания депутатом Госдумы. Где именно будет проходить голосование, и в каких других районах начали избирать кандидатов – читайте по ссылке.  

Напомним, ранее на конкурсе в выборы мэра кандидат спутал Красноярск с Новосибирском. 

#Эмилия Каплунская#Политика#Общество#Город#Новосибирская область#Новосибирск#Россия#Выборы#Сегодня
Подпишитесь
Самые дорогие билеты на хоккей в России - на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске
Вчера, 10:25
Бастрыкин разберётся: скандальную новостройку сдуло ветром в Барабинске
Вчера, 12:19
ОМОН скрутил толпу мужчин на парковке у новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл»
Вчера, 08:21
В Новосибирске подорожало строительство ЛДС до 14,4 млрд рублей
Вчера, 14:48
Турфирмы из Новосибирска раскрыли цены на экстремальные туры на Камчатку
Вчера, 15:33
Новосибирская ферма разбавляла сухое молоко растительными жирами для продажи
Вчера, 13:19