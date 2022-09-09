Единый день голосования-2022 начался в Новосибирской области: когда и кого выбираем

Выборы по всей России начинаются с 9 сентября с 08:00. Продлятся они до 11 сентября 20:00. В Новосибирской области в 2022 году состоится голосование за выбор депутатов в ряде сельских районов и депутатов регионального Заксобрания по одномандатным округам № 4 и № 10, о чем сообщали в избирательной комиссии. Всего в этот день планируется заместить 39 депутатских мандатов.