Избирательная комиссия Новосибирской области изучит заявление от наблюдателей от Коммунистической партии о, якобы, имевших место случаев подкупа избирателей в Барабинске. Пока эти сообщения официально не подтверждены, подчеркнули в региональном избиркоме.
Ранее юрист новосибирского обкома КПРФ Камиль Джафаров сообщил о том, что по Барабинску придвигается Toyota Allion серого цвета. Люди "с низкой социальной ответственностью", по словам юриста, после голосования подходят к автомобилю, показывают фотографии бюллетеней и получают деньги. В качестве доказательства в обкоме показывают видеоролик, на котором, однако, никаких признаков того, что человек, подошедший к машине, получил купюры, не заметно.
Сегодня в регионе проходит третий, завершающий день выборов депутатов Заксобрания по депутатов по одномандатным округам № 4 и № 10. Кроме того, воскресенье – день голосования за кандидатов в органы местного самоуправления. Сегодня проходят выборы депутатов Совета депутатов города Карасука и 12 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.
Всего 11 сентября в Новосибирской области работают 196 избирательных участков.