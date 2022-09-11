Ранее юрист новосибирского обкома КПРФ Камиль Джафаров сообщил о том, что по Барабинску придвигается Toyota Allion серого цвета. Люди "с низкой социальной ответственностью", по словам юриста, после голосования подходят к автомобилю, показывают фотографии бюллетеней и получают деньги. В качестве доказательства в обкоме показывают видеоролик, на котором, однако, никаких признаков того, что человек, подошедший к машине, получил купюры, не заметно.