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Избирком проверит сообщение о скупке голосов на выборах в Барабинске

Сегодня, 15:25
Фото: 1MI
Заявление наблюдателей от КПРФ, которые сообщили о голосовании за деньги на выборах депутата Заксобрания Новосибирской области в Барабинске, будет проверено в соответствии с законодательством

Избирательная комиссия Новосибирской области изучит заявление от наблюдателей от Коммунистической партии о, якобы, имевших место случаев подкупа избирателей в Барабинске. Пока эти сообщения официально не подтверждены, подчеркнули в региональном избиркоме.

Ранее юрист новосибирского обкома КПРФ Камиль Джафаров сообщил о том, что по Барабинску придвигается Toyota Allion серого цвета. Люди "с низкой социальной ответственностью", по словам юриста, после голосования подходят к автомобилю, показывают фотографии бюллетеней и получают деньги. В качестве доказательства в обкоме показывают видеоролик, на котором, однако, никаких признаков того, что человек, подошедший к машине, получил купюры, не заметно.

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Сегодня в регионе проходит третий, завершающий день выборов депутатов Заксобрания по депутатов по одномандатным округам № 4 и № 10. Кроме того, воскресенье – день голосования за кандидатов в органы местного самоуправления. Сегодня проходят выборы депутатов Совета депутатов города Карасука и 12 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

Всего 11 сентября в Новосибирской области работают 196 избирательных участков.

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