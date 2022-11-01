Губернатор назначил Колмакова министром строительства Новосибирской области

Ранее, 27 октября, за кандидатуру Алексея Колмакова единогласно проголосовали депутаты Законодательного собрания НСО. С 2018 года он был замом главы министерства строительства в правительстве региона, а в 2021 году Колмакова назначили исполняющим обязанности главы Минстроя, после увольнения министра Ивана Шмидта.
«Мною подписаны документы о назначении министра строительства Алексея Колмакова, теперь уже со всеми согласованиями», - объявил глава региона Андрей Травников.
Это означает, что теперь министр строительства Алексей Колмаков работает без приставки и.о. Губернатор также поздравил главу Минстроя с назначением.
Стоит напомнить, что бывший министр строительства региона Иван Шмидт 1 декабря 2021 года ушел в отставку. Причиной тому стало состояние здоровья.