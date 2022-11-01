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Губернатор назначил Колмакова министром строительства Новосибирской области

Сегодня, 02:30
Фото: minstroy.nso.ru
Кандидатуру утвердили депутаты Заксобрания НСО, губернатор одобрил назначение Колмакова
Министром строительства Новосибирской области официально стал Алексей Колмаков. Губернатор Андрей Травников подписал документы о назначении, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве 1 ноября-2022.

Ранее, 27 октября, за кандидатуру Алексея Колмакова единогласно проголосовали депутаты Законодательного собрания НСО. С 2018 года он был замом главы министерства строительства в правительстве региона, а в 2021 году Колмакова назначили исполняющим обязанности главы Минстроя, после увольнения министра Ивана Шмидта.

«Мною подписаны документы о назначении министра строительства Алексея Колмакова, теперь уже со всеми согласованиями», - объявил глава региона Андрей Травников.

Это означает, что теперь министр строительства Алексей Колмаков работает без приставки и.о. Губернатор также поздравил главу Минстроя с назначением.

Стоит напомнить, что бывший министр строительства региона Иван Шмидт 1 декабря 2021 года ушел в отставку. Причиной тому стало состояние здоровья.

Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Строительство
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