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Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области

Сегодня, 03:37
Фото: minstroy.nso.ru
Народные избранники проголосовали единогласно на кандидатуру Алексея Колмакова
Кандидатуру Алексея Колмакова утвердили на должность министра строительства в Правительстве Новосибирской области на сессии Законодательного собрания 27 октября 2022.

Алексей Колмаков с 2018 года был замом главы министерства строительства в Правительстве Новосибирской области. В декабре 2021 года его назначили исполняющим обязанности главы регионального Минстроя, после отставки министра Ивана Шмидта. Перед голосованием спикер Заксобрания Андрей Шимкив сказал напутственные слова:

«Все мы с вами знаем Алексея Викторовича и по работе в комитетах, и в Законодательном собрании. Я думаю, что это аванс на дальнейшую работу. Алексей Викторович, надеемся, это даст вам определенный толчок для лучшей работы». 

В статусе ио Алексей Колмаков приобрел репутацию «борца» с долгостроями. Сегодня депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили кандидатуру на пост нового министра строительства.  

«25 октября в Заксобрание поступило представление от губернатора Андрея Травникова о согласовании с кандидатуры Алексея Колмакова для назначения на должность министра строительства Новосибирской области», - представил министра Александр Терепа, председатель комитета Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Депутаты Заксобрания единогласно поддержали кандидатуру Алексея Колмакова на должность министра строительства НСО. «За» проголосовали 63 депутата.

Напомним, что в декабре 2021 года 1 декабря 2021 года  министр строительства региона Иван Шмидт уволился по собственному желанию по состоянию здоровья. Однако совпало это с отставанием в графике строительства ЛДС. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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