Алексей Колмаков с 2018 года был замом главы министерства строительства в Правительстве Новосибирской области. В декабре 2021 года его назначили исполняющим обязанности главы регионального Минстроя, после отставки министра Ивана Шмидта. Перед голосованием спикер Заксобрания Андрей Шимкив сказал напутственные слова:
«Все мы с вами знаем Алексея Викторовича и по работе в комитетах, и в Законодательном собрании. Я думаю, что это аванс на дальнейшую работу. Алексей Викторович, надеемся, это даст вам определенный толчок для лучшей работы».
В статусе ио Алексей Колмаков приобрел репутацию «борца» с долгостроями. Сегодня депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили кандидатуру на пост нового министра строительства.
«25 октября в Заксобрание поступило представление от губернатора Андрея Травникова о согласовании с кандидатуры Алексея Колмакова для назначения на должность министра строительства Новосибирской области», - представил министра Александр Терепа, председатель комитета Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
Депутаты Заксобрания единогласно поддержали кандидатуру Алексея Колмакова на должность министра строительства НСО. «За» проголосовали 63 депутата.
Напомним, что в декабре 2021 года 1 декабря 2021 года министр строительства региона Иван Шмидт уволился по собственному желанию по состоянию здоровья. Однако совпало это с отставанием в графике строительства ЛДС.