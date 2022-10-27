Алексей Колмаков с 2018 года был замом главы министерства строительства в Правительстве Новосибирской области. В декабре 2021 года его назначили исполняющим обязанности главы регионального Минстроя, после отставки министра Ивана Шмидта. Перед голосованием спикер Заксобрания Андрей Шимкив сказал напутственные слова: