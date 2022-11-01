Министерство региональной политики – одна из ключевых политических структур в правительстве Новосибирской области. По сути, оно отвечает за отношения со всеми общественными структурами, политическими партиями и органами местного самоуправления. Показательно, что смена руководства министерства происходит за год до выборов губернатора и на фоне скандалов, связанных с претензиями правоохранительных структур к органам власти в районах области.