Министерство региональной политики Новосибирской области возглавит Андрей Клюзов. Об этом объявил губернатор Андрей Травников во вторник, 1 ноября, в ходе оперативного совещания в областном правительстве. При этом прежний министр, Игорь Яковлев, остается в команде Травникова в должности заместителя губернатора. Аналогичную должность теперь занимает и Клюзов.
Министерство региональной политики – одна из ключевых политических структур в правительстве Новосибирской области. По сути, оно отвечает за отношения со всеми общественными структурами, политическими партиями и органами местного самоуправления. Показательно, что смена руководства министерства происходит за год до выборов губернатора и на фоне скандалов, связанных с претензиями правоохранительных структур к органам власти в районах области.
Андрей Травников свое кадровое решение не прокомментировал.