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Андрей Клюзов назначен министром региональной политики Новосибирской области

Сегодня, 02:35
Фото: atas.info
Перестановки в "политическом" министерстве происходят за год до выборов губернатора
Перестановки в кругах региональной власти: Андрей Клюзов сменил Игоря Яковлева на посту главы министерства региональной политики. Замена одной из ключевых политических фигур произошла за год до губернаторских выборов

Министерство региональной политики Новосибирской области возглавит Андрей Клюзов. Об этом объявил губернатор Андрей Травников во вторник, 1 ноября, в ходе оперативного совещания в областном правительстве. При этом прежний министр, Игорь Яковлев, остается в команде Травникова в должности заместителя губернатора. Аналогичную должность теперь занимает и Клюзов.

Министерство региональной политики – одна из ключевых политических структур в правительстве Новосибирской области. По сути, оно отвечает за отношения со всеми общественными структурами, политическими партиями и органами местного самоуправления. Показательно, что смена руководства министерства происходит за год до выборов губернатора и на фоне скандалов, связанных с претензиями правоохранительных структур к органам власти в районах области.

Андрей Травников свое кадровое решение не прокомментировал.

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