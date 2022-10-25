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Новый скандал: на зама главы администрации Сузунского района завели два дела

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI
заместитель задержанной главы района поплатился штрафом

Два дела завели на замглавы администрации Сузунского района

В Сузунском районе Новосибирской области произошел новый скандал: на заместителя главы администрации района возбудили два дела, сообщается в прокуратуре региона.

После громкого задержания главы района Лилии Некрасовой, правоохранители добрались и до ее заместителя. Причиной тому стала бумажная волокита и долги перед подрядчиком.

Как рассказали в прокуратуре, власти Сузунского района заключили с одним предприятием контракт на благоустройство улицы в поселке Сузун. Стоимость работ превысила 3 млн рублей. После завершения благоустройства, подрядчик продемонстрировал заказчику результат. Сами же чиновники работы приняли, но не столь оперативно. Они несколько месяцев подписывали акты приемки, а также не произвели оплату.

В итоге на одного из замглавы района было возбуждено два дело за несоставление документов, а также нарушение сроков оплаты по контракту. Должностное лицо выплатил 50 тысяч рублей штрафа. Задолженность перед подрядчиком также погашена.

Хоть в прокуратуре и не назвали имя оштрафованного зама, но судя по сайту у Лилии Некрасовой их пять: первые заместители Ирина Кокунова и Александр Осипов, заместители Евгений Дементьев, Александр Пронькин и Ирина Глущенко.

Напомним, что сама глава района Лилия Некрасова накануне была задержана силовиками. В СМИ предполагают, что она подозревается в мошенничестве. Чиновница якобы фиктивно устроила мужа в муниципальные предприятия, однако правоохранители так и не прокомментировали данный инцидент и информация не подтверждена.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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