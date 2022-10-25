Новый скандал: на зама главы администрации Сузунского района завели два дела

Как рассказали в прокуратуре, власти Сузунского района заключили с одним предприятием контракт на благоустройство улицы в поселке Сузун. Стоимость работ превысила 3 млн рублей. После завершения благоустройства, подрядчик продемонстрировал заказчику результат. Сами же чиновники работы приняли, но не столь оперативно. Они несколько месяцев подписывали акты приемки, а также не произвели оплату.