Главу Сузунского района арестовали на два месяца

Напомним, что Некрасова была задержана 24 октября. В СМИ предполагают, что чиновницу обвиняют в мошенничестве - якобы она фиктивно устроила мужа на работу в муниципальные предприятия. Правоохранители задержание Некрасовой никак не комментируют.