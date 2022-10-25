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Главу Сузунского района арестовали на два месяца

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI
СИЗО
Центральный суд Новосибирска отправил в СИЗО до 24 декабря главу Сузунского района Новосибирской области Лилию Некрасову, подозреваемую, предположительно, в фиктивном трудоустройстве супруга.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 24 декабря”, - рассказали Сиб.фм в прокуратуре Центрального района Новосибирска сегодня, 25 октября.

Как уточнил прокурор, надзорное ведомство поддержало соответствующее ходатайство следствия.

Сиб.фм отмечает, что во вторник также должны избрать меру пресечения ее супругу Дмитрию Некрасову.

Ранее стало известно, что на заместителя главы администрации Сузунского района завели два уголовных дела.

Напомним, что Некрасова была задержана 24 октября. В СМИ предполагают, что чиновницу обвиняют в мошенничестве - якобы она фиктивно устроила мужа на работу в муниципальные предприятия. Правоохранители задержание Некрасовой никак не комментируют.

 

#Общество#Политика#Новосибирская область#Сузунский район#Некрасова#Суд#Сизо
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