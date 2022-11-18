Новосибирские депутаты исполнят 848 наказов избирателей на 14 млрд рублей в 2023 году

Председатель профильного комитета Законодательного собрания области Дмитрий Козловский заключил, что предложения в план будут вноситься до 1 марта 2023 года. Затраты могут вырасти на 25%, как это было в этом году. Сейчас в бюджет предварительно заложили 14 млрд рублей.