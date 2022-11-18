Новосибирские депутаты исполнят 848 наказов избирателей на 14 млрд рублей в 2023 году

Министр экономического развития региона Виталий Шовтак рассказал, что по сравнению с текущем годом, в следующем исполнят на 24,9% больше наказов. Финансирование проектов тоже вырастет почти на 40%.
Как отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в 2023-м предстоит выполнить большую работу в сфере коммунального хозяйства по обращениям граждан. Ещё много наказов связано с ремонтом школ. Давно ожидают реконструкцию 128 учреждений образований в Новосибирске, селах Ивановка, Репьево и Лукошино, поселках Чик и Элитный.
Также у депутатов есть план работ на 34 объектах здравоохранения. Речь о строительстве 19 ФАПов, корпусов ЦРБ в Каргате и Колывани, реконструкции больниц в Чулыме и в Маслянино.
Председатель профильного комитета Законодательного собрания области Дмитрий Козловский заключил, что предложения в план будут вноситься до 1 марта 2023 года. Затраты могут вырасти на 25%, как это было в этом году. Сейчас в бюджет предварительно заложили 14 млрд рублей.