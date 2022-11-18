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Депутаты Заксобрания НСО потратят 14 млрд рублей на наказы избирателей в 2023 году

Сегодня, 06:05
Фото: atas.info
Новосибирские депутаты исполнят 848 наказов избирателей на 14 млрд рублей в 2023 году

Новосибирские депутаты исполнят 848 наказов избирателей на 14 млрд рублей в 2023 году

Депутаты Заксобрания Новосибирской области планируют реализовать 848 наказов избирателей, касающихся сфер ЖКХ, здравоохранения и строительства школ. На эти цели заложили в проект бюджета 2023 года 14 млрд рублей.

Министр экономического развития региона Виталий Шовтак рассказал, что по сравнению с текущем годом, в следующем исполнят на 24,9% больше наказов. Финансирование проектов тоже вырастет почти на 40%.

Как отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в 2023-м предстоит выполнить большую работу в сфере коммунального хозяйства по обращениям граждан. Ещё много наказов связано с ремонтом школ. Давно ожидают реконструкцию 128 учреждений образований в Новосибирске, селах Ивановка, Репьево и Лукошино, поселках Чик и Элитный.

Также у депутатов есть план работ на 34 объектах здравоохранения. Речь о строительстве 19 ФАПов, корпусов ЦРБ в Каргате и Колывани, реконструкции больниц в Чулыме и в Маслянино.

Председатель профильного комитета Законодательного собрания области Дмитрий Козловский заключил, что предложения в план будут вноситься до 1 марта 2023 года. Затраты могут вырасти на 25%, как это было в этом году. Сейчас в бюджет предварительно заложили 14 млрд рублей.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Заксобрание#Бюджет#Проекты#Алина Шефер
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