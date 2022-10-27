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Без Бабкиной и Авербуха – чего лишился Новосибирск при сокращении новогоднего бюджета

Сегодня, 11:45
Фото: Павел Мирошников
Праздничные мероприятия на Новый год 2023 в Новосибирске будут сокращены
Грандиозные фейерверки, концерты столичных звезд отменены в Новосибирске на Новый год, так как бюджет праздника урезали на 25 млн рублей в связи с СВО. Рассказываем, от чего пришлось отказаться.

«Хотели устроить концерт на площади Ленина с установкой сцены в виде снежинки, пригласить ведущих артистов, но это все отменили. Планировали поздравления каждый час - поздравляем Владивосток, они поздравляют нас как новогоднюю столицу. Каждый час, когда следующий часовой пояс входит в новый год, должны были быть фейерверки.

Планировали в ЛДС сделать ледовую столицу России – Кремль, достопримечательности разных округов. Но это все шоу, салюты -  деньги на ветер, лед – деньги, которые растают. Это красиво, это по столичному, но мы подумали, что неправильно в это вкладываться в сегодняшних условиях», - рассказала 27 октября 2022 года на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года, вице-мэр Анна Терешкова.

Руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян добавила: «Отменили приглашение коллектива Бабкиной, шоу Ильи Авербуха, все яркое, броское, дорогое пришлось отменить».

Улицы Новосибирска начали украшать к Новому году-2023
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Весь год Новосибирск готовился к празднованию Нового года в статусе новогодней столицы. Еще в сентябре Мэр города Анатолий Локоть представлял программу «Новогодняя столица России-2023» в Москве, но в итоге масштабы празднования Нового года пришлось сильно сократить.

#Ольга Храмушкина#Город#Общество#Новый год#Анна Терешкова#Новосибирск#Праздник#Каникулы#Новогодние каникулы
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