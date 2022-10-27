Планировали в ЛДС сделать ледовую столицу России – Кремль, достопримечательности разных округов. Но это все шоу, салюты - деньги на ветер, лед – деньги, которые растают. Это красиво, это по столичному, но мы подумали, что неправильно в это вкладываться в сегодняшних условиях», - рассказала 27 октября 2022 года на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года, вице-мэр Анна Терешкова.