«Хотели устроить концерт на площади Ленина с установкой сцены в виде снежинки, пригласить ведущих артистов, но это все отменили. Планировали поздравления каждый час - поздравляем Владивосток, они поздравляют нас как новогоднюю столицу. Каждый час, когда следующий часовой пояс входит в новый год, должны были быть фейерверки.
Планировали в ЛДС сделать ледовую столицу России – Кремль, достопримечательности разных округов. Но это все шоу, салюты - деньги на ветер, лед – деньги, которые растают. Это красиво, это по столичному, но мы подумали, что неправильно в это вкладываться в сегодняшних условиях», - рассказала 27 октября 2022 года на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года, вице-мэр Анна Терешкова.
Руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян добавила: «Отменили приглашение коллектива Бабкиной, шоу Ильи Авербуха, все яркое, броское, дорогое пришлось отменить».
Весь год Новосибирск готовился к празднованию Нового года в статусе новогодней столицы. Еще в сентябре Мэр города Анатолий Локоть представлял программу «Новогодняя столица России-2023» в Москве, но в итоге масштабы празднования Нового года пришлось сильно сократить.