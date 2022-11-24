Еще 29 школ новосибирской области будут отремонтированы в 2024-2025 годах

На выполнение проекта планируется выделить 2,5 млрд. рублей. Из них 2,2 млрд. пойдут на ремонтные работы, остальные средства будут потрачены на оснащение образовательных учреждений.
Школы, которых ждет капитальный ремонт, расположены в самом Новосибирске, Куйбышеве, Оби и Болотном.
Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов также сообщил о темпах реконструкции школ в 2022-2023 годах. Чиновник отчитался о 12 сданных объектах. Еще одна школа будет готова к 1 декабря. В 12 общеобразовательных учреждениях области все еще ведутся работы.
Напомним, что еще в 2021 году министр образования региона Сергей Федорчук сообщал, что в Новосибирской области 250 из 976 школ нуждаются в капремонте.
Ранее, в связи с резким похолоданием, Atas.info освещал, в какие морозы школьники могут остаться дома.