atas.info
ГлавноеВсе новости

Еще 29 школ новосибирской области будут отремонтированы в 2024-2025 годах

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
Школьный класс
Пресс- служба правительства Новосибирской области объявила о реконструкции 29 школ, дополнительно отобранных Минпросвещения РФ.

На выполнение проекта планируется выделить 2,5 млрд. рублей. Из них 2,2 млрд. пойдут на ремонтные работы, остальные средства будут потрачены на оснащение образовательных учреждений.

Школы, которых ждет капитальный ремонт, расположены в самом Новосибирске, Куйбышеве, Оби и Болотном.

Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов также сообщил о темпах реконструкции школ в 2022-2023 годах. Чиновник отчитался о 12 сданных объектах. Еще одна школа будет готова к 1 декабря. В 12 общеобразовательных учреждениях области все еще ведутся работы.

Напомним, что еще в 2021 году министр образования региона Сергей Федорчук сообщал, что в Новосибирской области 250 из 976 школ нуждаются в капремонте.

Ранее, в связи с резким похолоданием, Atas.info освещал, в какие морозы школьники могут остаться дома.

Читайте также:
В Новосибирске проезд в метро подорожает до 30 рублей: решение принятоПять спортивных объектов построят в Новосибирской области в 2023 годуВ Новосибирске бесследно исчезли 9 бомбоубежищ
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Школы#Ренонструкция#Минпросвещения РФ
Подпишитесь
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
Вчера, 03:02
В Новосибирске пять школьников впервые стали отцами
Вчера, 09:35
Мать загадочно убитой девушки под Новосибирском пришла к Малахову
Сегодня, 01:24
Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск 24 ноября
Сегодня, 03:58
Очередной храм вместо зеленой зоны построят в Новосибирске
Вчера, 10:33
«Первый театр» приостановил показ спектакля «Принцесса и Людоед» из-за ЛГБТ-скандала
Вчера, 13:59