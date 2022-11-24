Еще 29 школ новосибирской области будут отремонтированы в 2024-2025 годах

Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов также сообщил о темпах реконструкции школ в 2022-2023 годах. Чиновник отчитался о 12 сданных объектах. Еще одна школа будет готова к 1 декабря. В 12 общеобразовательных учреждениях области все еще ведутся работы.