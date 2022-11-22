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В Новосибирске проезд в метро подорожает до 30 рублей: решение принято

Сегодня, 10:22
Фото: atas.info
Экономически обоснованная стоимость прозда в метро выше, чем 30 рублей

Когда до 30 рублей подорожает проезд в метро Новосибирска

Департамент по тарифам Новосибирской области подготовил приказ о повышении стоимости проезда в метрополитене до 30 рублей. Дополнительные деньги пойдут на оплату текущей деятельности подземки

Руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров во вторник, 22 ноября, сообщил, что ведомство подготовило приказ о повышении стоимости проезда в метро Новосибирска с 27 до 30 рублей. Предполагается, что приказ вступит в силу с 15 декабря.

По словам главы тарифного департамента, дополнительные деньги, полученные от увеличения тарифа, пойдут на выплату зарплаты сотрудникам метро, ремонт подвижного состава и оплату электроэнергии. Гарей Асмодьяров подчеркнул, что ожидаемая в текущем и следующем году инфляция "значительно ниже", чем расходы на содержание метрополитена.

 

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