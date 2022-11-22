По словам главы тарифного департамента, дополнительные деньги, полученные от увеличения тарифа, пойдут на выплату зарплаты сотрудникам метро, ремонт подвижного состава и оплату электроэнергии. Гарей Асмодьяров подчеркнул, что ожидаемая в текущем и следующем году инфляция "значительно ниже", чем расходы на содержание метрополитена.