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В новосибирском метро запустили брендовый поезд – в чем его особенность

Сегодня, 06:34
Фото: atas.info
открытие прошло на станции "Гарина-Михайловского"

В новосибирском метро прошло открытие поезда региональных брендов

На станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» в Новосибирске запустили поезд, на котором изображены региональные бренды.

Вагоны обклеили символикой региональных брендов. Пассажиры смогут прочитать историю их развития и многое другое. Поезд в метро будет курсировать до апреля-2023.

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Всего проект предусматривает 10 брендов. Поезд запустили в рамках программы развития туризма в регионе.

Например, на вагонах есть «Ордынская роспись». А в торжественном открытии даже танцевал ансамбль, пишет «Ордынская газета».

Танцевальный коллективТанцевальный коллектив
Вагон Ордынской росписиВагон Ордынской росписи
Губернатор Андрей Травников Губернатор Андрей Травников
Танцевальный коллектив
Фото: Ордынская газета

Напомним, популярные магазины зарубежных брендов женской одежды закрыли в Новосибирске в марте 2022 года. Речь о 40 масс-маркетах линейки Zara, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear, Bershka, Adidas и других. Могут ли заменить ушедшие марки отечественные производители - выяснили в материале. 

Читайте также о том, как на площади Маркса в Новосибирске появился новый вход в метро и подземный переход. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Метро
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