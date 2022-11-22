Напомним, популярные магазины зарубежных брендов женской одежды закрыли в Новосибирске в марте 2022 года. Речь о 40 масс-маркетах линейки Zara, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear, Bershka, Adidas и других. Могут ли заменить ушедшие марки отечественные производители - выяснили в материале.