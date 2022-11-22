Вагоны обклеили символикой региональных брендов. Пассажиры смогут прочитать историю их развития и многое другое. Поезд в метро будет курсировать до апреля-2023.
Всего проект предусматривает 10 брендов. Поезд запустили в рамках программы развития туризма в регионе.
Например, на вагонах есть «Ордынская роспись». А в торжественном открытии даже танцевал ансамбль, пишет «Ордынская газета».
Напомним, популярные магазины зарубежных брендов женской одежды закрыли в Новосибирске в марте 2022 года. Речь о 40 масс-маркетах линейки Zara, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear, Bershka, Adidas и других. Могут ли заменить ушедшие марки отечественные производители - выяснили в материале.
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