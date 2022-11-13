Департамент по тарифам регионального правительства разработал проект постановления об увеличении стоимости проезда в новосибирском метро до 30 рублей. Документ за подписью губернатора Андрея Травникова опубликован на портале "Электронное правосудие". Согласно ему, новый тариф предполагается ввести в действие с 15 декабря текущего года. Сейчас стоимость поездки в подземке Новосибирска составляет 27 рублей.