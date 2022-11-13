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В Новосибирске метро подорожает до 30 рублей – опубликован проект постановления

Сегодня, 02:34
Фото: 1MI
Ранее метрополитен просил поднять тариф до 35 рублей

Стоимость проезда в метро в Новосиьирске вырастет с 15 декабря

Проект постановления правительства Новосибирской области об увеличении стоимости проезда в метрополитене предполагает, что плата будет увеличена в середине декабря

Департамент по тарифам регионального правительства разработал проект постановления об увеличении стоимости проезда в новосибирском метро до 30 рублей. Документ за подписью губернатора Андрея Травникова опубликован на портале "Электронное правосудие". Согласно ему, новый тариф предполагается ввести в действие с 15 декабря текущего года. Сейчас стоимость поездки в подземке Новосибирска составляет 27 рублей.

Ранее руководитель метрополитена Аркадий Чмыхало заявил, что считает 35 рублей экономически обоснованной стоимостью проезда. Необходимость повышения тарифа продиктована недостатком средств на ремонт подвижного состава и турникетов. Начальник метрополитена посетовал, что если раньше хватало денег на ремонт двух вагонов в год, то теперь обходятся одним.

Окончательное решение будет принято в ходе заседания регионального департамента по тарифной политике. Не исключено, что параллельно будет повышена стоимость проезда и на наземном транспорте.

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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Тарифы
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