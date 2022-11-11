Проезд в метро станет дороже

По словам чиновника, этот вопрос поднимался в разговоре с мэром города Анатолием Локтем.



"В мэрии города с нами согласились, хотя разговор был очень тяжёлый. Теперь впереди работа с правительством области, потому что окончательное решение принимает региональный департамент по тарифам", — сказал Чмыхайло.



Необходимость повышения тарифа продиктована недостатком средств на ремонт подвижного состава и турникетов. Начальник метрополитена посетовал, что если раньше хватало денег на ремонт двух вагонов в год, то теперь обходятся одним.