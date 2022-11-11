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Проезд в метро станет дороже

Сегодня, 07:29
Фото: 1MI
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Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло предупредил о росте тарифа

Аркадий Чмыхайло в прямом эфире радио "Городская волна" рассказал о планах транспортной компании поднять тариф до 35 рублей.

По словам чиновника, этот вопрос поднимался в разговоре с мэром города Анатолием Локтем.

"В мэрии города с нами согласились, хотя разговор был очень тяжёлый. Теперь впереди работа с правительством области, потому что окончательное решение принимает региональный департамент по тарифам", — сказал Чмыхайло.

Необходимость повышения тарифа продиктована недостатком средств на ремонт подвижного состава и турникетов. Начальник метрополитена посетовал, что если раньше хватало денег на ремонт двух вагонов в год, то теперь обходятся одним.

Экономить приходится и на турникетах - правление рассчитывало обновить станцию «Площадь Ленина». Однако из-за недостатка финансирования планы пришлось отложить.

Ранее о переносе сроков сдачи станции новосибирского метро "Спортивная" всказался мэр города Анатолий Локоть.

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#Общество#Город#Новосибирск#Метро#Тариф#Аркадий Чмыхайло
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