Проезд в метро станет дороже

По словам чиновника, этот вопрос поднимался в разговоре с мэром города Анатолием Локтем.
"В мэрии города с нами согласились, хотя разговор был очень тяжёлый. Теперь впереди работа с правительством области, потому что окончательное решение принимает региональный департамент по тарифам", — сказал Чмыхайло.
Необходимость повышения тарифа продиктована недостатком средств на ремонт подвижного состава и турникетов. Начальник метрополитена посетовал, что если раньше хватало денег на ремонт двух вагонов в год, то теперь обходятся одним.
Экономить приходится и на турникетах - правление рассчитывало обновить станцию «Площадь Ленина». Однако из-за недостатка финансирования планы пришлось отложить.
Ранее о переносе сроков сдачи станции новосибирского метро "Спортивная" всказался мэр города Анатолий Локоть.