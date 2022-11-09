В Новосибирске предложили два проекта реновации частной застройки у речного вокзала

«Мы предлагаем консервировать уже имеющуюся историческую застройку, дать ей второй шанс. Это может стать экспериментальным пространством для девелоперов. Они смогут предложить свои решения для симбиоза старой архитектуры и новой», - цитируют авторов “Новосибирские новости”.