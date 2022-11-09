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В Новосибирске предложили два проекта реновации частной застройки у речного вокзала

Сегодня, 09:34
Фото: ya.ru
Инский околоток
Участники программы “Городские практики” предложили два проекта перестрой инского околотка возле новосибирского речного вокзала, там могут появиться транспортный узел, гастрокорт, торговые ряды для дачников.

Первая команда посчитала, что локации не хватает точек общепита, разместить гастрокорт предлагается на набережной. В здании старого склада должны открыться рестораны, бары, творческие мастерские и концертное пространство. А возле речного вокзала заработают торговые ряды для дачников.

«Мы предлагаем консервировать уже имеющуюся историческую застройку, дать ей второй шанс. Это может стать экспериментальным пространством для девелоперов. Они смогут предложить свои решения для симбиоза старой архитектуры и новой», - цитируют авторов “Новосибирские новости”.

Во втором проекте главной целью заявлено создание транспортного узла, который улучшит связь Новосибирска с Академгородком и наукоградом Кольцово - многие преподаватели и студенты добираются туда по Большевистской улице. Специалисты предлагают создать на Инской улице «городские лаборатории».

«Мы хотим создать зелёный каркас, который пойдёт от станции метро „Речной вокзал“ к старинному кирпичному зданию. В нём можно разместить выставочное пространство для наукоёмких производств, работ студентов и научных сотрудников», - пояснили они.

«Городские практики» - просветительская программа в сфере развития городской среды. Ее задачей заявлен обмен актуальными знаниями по урбанистике между архитекторами, застройщиками, экономистами, социологами, местными и федеральными властями.

Ранее в Новосибирске обсудили реновацию территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе и Военной, большую часть которой занимает гаражный комплекс на 5 тыс. боксов.

В Новосибирске обсудили снос 5 тыс. гаражей возле ТЦ “Аура”
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#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Инский околоток#Речной вокзал#Реновация#Проекты
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