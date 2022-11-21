atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На площади Маркса в Новосибирске появился новый вход в метро

Сегодня, 04:52
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
ТЦ достроят до конца 2022 года

В Новосибирске на площади Маркса появился новый вход в метро

Близится к завершению строительство ТЦ «Грани» на площади Карла Маркса. Здание уже соединили с выходом из метро №4.

Новый торговый центр «Грани» начали строить в 2019 году. На здании необычный фасад – стена в виде стеклянных треугольников.

Застройщик также прокладывал подземный тоннель, который соединил выход из метро №4 и фойе здания.

Ребристый зеркальный фасад монтируют у ТЦ «Грани» в Новосибирске
Узнать подробнее

Как пишет nsknews info, над входными дверями уже смонтирована вывеска «Станция «Площадь Маркса»». Также рядом с ТЦ установили два остановочных навеса для общественного транспорта.

Новые остановкиНовые остановки
вход в метровход в метро
Новые остановки
Фото: nsknews.info

Напомним, что длина подземного перехода составила 26,67 метра при ширине 6 метров. Он рассчитан на нагрузку в 20 400 пассажиров в час. Проект перехода разработали в 2020 году.

#Эмилия Губарева#Город#Транспорт
Подпишитесь
Топ-6 аккаунтов политиков Новосибирска – у кого больше подписчиков "ВКонтакте"
18 ноября, 16:27
Погиб в день рождения: военный из Новосибирской области награжден орденом Мужества
Сегодня, 08:28
После ЛГБТ-скандала в Новосибирске отменили детский спектакль с усатой принцессой
Вчера, 13:10
30-градусные морозы придут в Новосибирск в конце ноября-2022
Сегодня, 09:49
Ферма сгорела в Купино: погиб человек и 59 животных
Сегодня, 10:59