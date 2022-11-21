На площади Маркса в Новосибирске появился новый вход в метро

Новый торговый центр «Грани» начали строить в 2019 году. На здании необычный фасад – стена в виде стеклянных треугольников.
Застройщик также прокладывал подземный тоннель, который соединил выход из метро №4 и фойе здания.
Как пишет nsknews info, над входными дверями уже смонтирована вывеска «Станция «Площадь Маркса»». Также рядом с ТЦ установили два остановочных навеса для общественного транспорта.
Напомним, что длина подземного перехода составила 26,67 метра при ширине 6 метров. Он рассчитан на нагрузку в 20 400 пассажиров в час. Проект перехода разработали в 2020 году.